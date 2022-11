Amor y poder: ¿Por qué a los políticos les importa casarse en tiempos electorales?

Para propios y extraños, el pasado 23 de noviembre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sorprendió con el escueto pero potente anuncio de su próxima boda. Sin embargo, para especialistas consultadas por Publimetro, el anuncio llega en un momento con todos los elementos para generar el revuelo que causó: la cercanía con el proceso electoral de 2024, en el que Sheinbaum buscará competir como candidata presidencial.

El pasado miércoles, durante una entrevista con la conductora Martha Debayle, en uno de los programas más populares de W Radio, una de las estaciones más escuchadas de la radio mexicana, Sheinbaum narró la historia de su relación con Jesús María Tarriba, analista de riesgos económicos en el Banco de México.

La jefa de Gobierno contó cómo se conocieron estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, la relación fracasó y él viajó a España, donde vivió varios años. Ahora, cuando ambos están divorciados, se volvieron a reencontrar en redes sociales y resurgió la chispa. Hasta ese momento, la historia pasó sin mayor reacción, hasta que la jefa de Gobierno comentó: “Y nos vamos a casar”.

La cabina estalló en voz de Debayle, quien estaba ante una importante exclusiva para la prensa rosa, y el momento del que más se habló en redes sociales, desde entonces.

Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la posibilidad de asistir a la boda, aún cuando no se sabe si será invitado. Fiel a su estilo, el mandatario respondió que no suele acudir a fiestas como bodas o bautizos, porque lo invitan mucho y no puede cumplir con todos.

Estrategia para vincular la relación familiar con las campañas políticas

Para Claudia Benassini Félix, investigadora de la Universidad La Salle, que las y los políticos hagan este tipo de anuncios cuando se acercan tiempos electorales responde a una estrategia de campaña. “Es tener una estrategia que permita que se articulen las relaciones familiares con las campañas políticas”.

“En otras partes del mundo creo que no hay ningún problema en que un candidato se postule soltero, pero siempre llama la atención. Por ejemplo, el caso del presidente Macron -la primera vez que fue candidato a presidente de Francia-, los medios internacionales -sobre todo la prensa del corazón- se centró en la relación que él tenía con su esposa, porque había sido su alumno y se casaron años más tarde. Esta situación lo hacía particularmente interesante para quienes querían seguir la vida de pareja de estas dos personas”, comenta Benassini.

“Probablemente, si Macron hubiera sido soltero, el resultado hubiera sido distinto. La construcción que hace la prensa del corazón hubiera sido diferente, quizás hubieran dicho que era ‘un soltero codiciado’”, añade la especialista.

Además, la especialista de La Salle considera que las esposas de los gobernantes juegan un papel muy importante. “Y en este caso, se trata de una mujer que quiere ser la presidenta de este país. La posibilidad de tener una pareja podría articular o ser una estrategia para buscar simpatías de ciertos grupos de electores”.

Finalmente, la especialista considera que ante un anuncio de este tipo “hay cosas que de repente pasan a un ‘segundo plano’, por así decirlo. Ya con el matrimonio en puerta, a lo mejor habrá quien no le dé tanta importancia a que el Metro esté descuidado o cosas de ese estilo”.

3 PREGUNTAS CON

Xochitl Pimienta, directora de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey en CDMX

En entrevista con Xochitl Pimienta, directora de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey en CDMX (Cortesía)

¿Por qué les importa tanto a los políticos casarse o mostrar su estado civil en o rumbo a una época electoral?

Tiene que ver con un asunto de imagen, me parece. No hay estudios que digan si la preferencia de los electores es votar por candidatos que sean solteros o casados.

Creo que lo más cercano lo hizo Reuters hace muchísimos años, cuando estaba Obama en las primarias contra Romney. Ahí se mostró que, por ejemplo, las y los solteros preferían a Obama sobre Romney y los casados preferían a Romney sobre Obama, más o menos 40-60 era el porcentaje.

Creo que tiene que ver más con un tema de imagen, con llamar la atención y con lo que quiere decir la institución del matrimonio, que es demostrar- de alguna manera- estabilidad y compromiso.

Siempre ayuda tener un político que parezca que es comprometido y estable, porque se ve mejor que uno que no lo es. Las sociedades tienen sus instituciones, como la sociedad mexicana.

La institución del matrimonio es una institución fuerte. La familia también y supongo que tiene que ver más con eso, que con otra cosa. Y aceptémoslo, la política es también rosa. ¿Cuántas bodas de políticos hemos visto en los últimos años?

¿Qué tanta influencia puede tener la pareja del candidato en la campaña?

Hay muchos ejemplos y muy variados. El caso, por ejemplo, de Mariana Rodríguez y Samuel García en Nuevo León, donde Mariana fue un soporte fundamental para la campaña de Samuel. Casi te podría decir que sin Mariana la campaña no hubiera levantado como levantó.

Después vinieron todos estos asuntos de que si era porque era su esposa, que si le hubiera cobrado cuánto le hubiera costado, que si eso era gasto de campaña o no, pero la verdad es que a ellos el matrimonio –a él sobre todo– le vino muy bien.

Un caso un poquito diferente fue el de Vicente Fox y Marta Sahagún. Vicente se casa un año después de haber sido elegido con Marta, su vocera. Y eso no se recibió tan bien como se esperaba.

Tenemos en México muchos casos de políticos que se casan con artistas, como Peña Nieto con Angélica Rivera o Manuel Velasco con Anahí, que son matrimonios que les conviene, de cierta forma, a ellos porque se casan con figuras públicas, reconocidas y además figuras muy queridas en México.

También están los casos recientes de Santiago Nieto y Carla Humphrey, donde ustedes dirán si les convino, porque hasta tuvo que renunciar. Yo te diría que, sí tiene que ver la pareja, pero tiene que ver también con el contexto de la boda.

La de Santiago Nieto y la de César Yáñez fueron bodas muy ostentosas. El problema con Martha Sahagún fue más por el tema de los hijos. Hay cosas que la opinión pública no perdona. La política también es rosa, pero pues hay cosas que no van a perdonar como el tema del doble discurso: la austeridad versus una boda costosa.

Recientemente le preguntaron al presidente López Obrador si va a asistir y él dijo que no. ¿Qué panorama cree que podamos esperar para las próximas semanas o meses?

No es la primera vez que un candidato en un momento clave, o aspirante -porque ahorita no son candidatos- da un anuncio de este tipo previo a que arranque formalmente la contienda electoral.

Siempre las bodas generan mucho morbo en la opinión pública. Queremos saber: con quién se va a casar, desde hace cuánto se conocen y eso es muy beneficioso, sino para la campaña, sí para la imagen y para el conocimiento del candidato.

¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Viene toda la expectativa y todo el aprovechamiento de la jefa de gobierno, porque seguramente la estarán entrevistando mucho sobre ese tema en espacios donde, normalmente, no la invitan. Por ejemplo, entrevistas en los programas de televisión de revista, o programas de radio donde generalmente lo encontrarían, como en el que dio esta declaración.

Esperamos verla en todos estos espacios y después viene la expectativa de esperar la fecha, si va a dar alguna exclusiva, si va a haber fotos, si va a ser una boda ostentosa, si se van a casar en la Ciudad de México, etcétera.

Pero, ¿qué beneficio le traería a la jefa de gobierno estar casada o estar soltera en la próxima elección, en caso de que ella sea la candidata?. De las candidatas que han llegado al poder, pocas han llegado casadas. Por ejemplo, Dilma Rousseff o Michelle Bachelet, que ellas llegaron solteras al poder. ás hacia atrás en el tiempo, Margaret Thatcher estaba casada.

Habría que preguntar a las mujeres qué preferimos, si una mujer soltera o una mujer casada. Una mujer soltera, en mi caso, representa el empoderamiento de una mujer que puede llegar a donde quiere. Una mujer casada también, pero la referencia del pasado si pesa.

Top 3: Otros políticos que han contraído nupcias cerca de la campaña

Samuel García y Mariana Rodríguez. Boda: 27 de marzo de 2020. Elección: 6 de junio de 2021

Boda: 27 de marzo de 2020. Elección: 6 de junio de 2021 Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Boda: 27 de noviembre de 2010. Elección 1 de julio de 2012

Boda: 27 de noviembre de 2010. Elección 1 de julio de 2012 Manuel Velasco y Anahí Puente. Boda: 25 de abril del 2015. Elección como gobernador: 8 de diciembre de 2012. En 2018 fue electo como senador.

