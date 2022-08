¿Quién es Jesús María, el novio de Sheinbaum y cuándo planean casarse?

La actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, y probable candidata para las elecciones presidenciales en 2024 por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sostiene una relación desde hace varios años con Jesús María Tarriba Unger, a quien conoció cuando era estudiante universitaria en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la década de los 80.

Durante una entrevista con el periodista Hernán Gómez Bruera realizada durante un vuelo de CDMX a Campeche, la mandataria capitalina contó que el romance con Jesús María inició luego de divorciarse del político Carlos Ímaz Gisperto, con quien tiene una hija.

La pareja reveló que fueron compañeros de licenciatura en la carrera de Física en la facultad ubicada en Ciudad Universitaria. ‘Él iba un año abajo mío’, dijo la morenista, mientras que Tarriba Unger contestó ‘fuimos novios como año y tres meses’.

Tras la ruptura durante la universidad, Tarriba Unger comentó que Sheinbaum Pardo inició una relación con alguien del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), por lo que desde entonces estuvieron separados 32 años.

En 1987, Claudia Sheinbaum se casó con el político Carlos Ímaz, quien fue jefe delegacional de Tlalpan de 2003 a 2004. Tras 19 años de matrimonio, la pareja se separó en 2016 cuando ella tenía el cargo de jefa de la misma alcaldía.

La jefa capitalina recordó que un día en su escritorio —siendo jefa delegacional de Tlalpan—, estaba revisando su cuenta de Facebook y se encontró con algunos amigos de la facultad, entre ellos su actual pareja.

Sheinbaum Prado agregó a Jesús María a su red social, mientras él se encontraba cerrando proyectos laborales en España. ‘Sigues siendo la misma persona en muchas cosas’, confesó la morenista para recalcar que al volverse a escribir reconoció ‘muchísimas cosas en común’.

La mandataria platicó que el haberse divorciado y que él estuviera finalizando temas laborales en España fue una casualidad. Jesús María fue a visitarla cuando regresó a la CDMX, por lo que el reencuentro fue en las oficinas delegacionales de la alcaldía Tlalpan, cuando revivieron el romance pausado por poco más de 30 años.

José María confesó que ‘la descuidé, la perdí y sí me arrepentí, cuando de repente aparece en Facebook y me vino a la mente todo lo que había pasado’, resaltando que desde que terminó la relación, se había quedado ‘con el gusanito’.

Hasta el momento la pareja no tiene planes de matrimonio; sin embargo, no descartan la posibilidad de hacer algo simbólico o animarse a la fiesta tradicional. ‘Ya veremos’, apuntó la jefa capitalina, mientras que su pareja declaró que ‘bastante gente que me ha dicho que sí convendría el papel’.

¿Quién es Jesús María Tarriba Unger?

Es doctor en Ciencia Física por la UNAM .

. Tiene una formación matemática y un conocimiento considerable de estadística, economía y finanzas .

. Su tesis doctoral fue premiada en 1994 con el galardón Weizmann de Ciencias Exactas .

. Actualmente, tiene un puesto en el área de Riesgos Financieros en el Banco de México.

Tiene experiencia en Procesos de Gestión de Riesgos en la Industria Financiera .

. Su especialidad es en el desarrollo de modelos de valoración y métricas aplicadas para medir el riesgo de mercado y liquidez en los libros de negociación y bancarios de los bancos.

