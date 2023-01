Nuevo Modelo Educativo carece de estrategia transexenal y puede aumentar rezago

La transformación sin estrategia transexenal del Nuevo Modelo Educativo (NME) impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) puede agravar problemáticas preexistentes a la pandemia de Covid-19 como la pérdida de aprendizajes, el abandono escolar y la salud socioemocional de los alumnos; además de que da pocas certezas a los docentes para realizar su trabajo, advierten especialistas.

De acuerdo con Mexicanos Primero, la pandemia dejó una crisis educativa que no ha sido atendida por el gobierno federal. Solo en educación básica se estima que 1.3 millones de estudiantes (de preescolar, primaria y secundaria) abandonaron sus estudios en 2020 a raíz de la crisis sanitaria , sin que existan políticas públicas o estrategias para que estos retomen sus estudios.

Durante las 53 semanas que duraron cerradas las escuelas en nuestro país, el gobierno implementó el programa Aprende en Casa como estrategia de aprendizaje a distancia para la educación básica mediante televisión, internet, radio y libros de texto gratuitos. No obstante, la directora de Activación de Agentes en Mexicanos Primero, Laura Ramírez, dio a conocer que solo el 6.6% de los estudiantes pudieron seguir sus clases a través de la televisión.

“Aprende en Casa no fue un mecanismo relevante, pues solamente 6.6% de las y los estudiantes siguieron las clases a través de la televisión. La pandemia no sólo impidió que muchos estudiantes lograran obtener los aprendizajes necesarios, sino que generó que se perdieran algunos de los que ya se habían conseguido” — Laura Ramírez.

Por otra parte, organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han hecho énfasis en la falta de atención de las autoridades en el rezago educativo a raíz de la educación a distancia y el confinamiento en nuestro país, que según datos del Banco Mundial se calcula en dos años, por lo que políticas públicas como el NME están más cerca de agravar estas problemáticas que de plantear soluciones.

“Consideramos que esta transformación que ha impulsado esta administración carece de una estrategia a largo plazo, no ve más allá de este sexenio, no pone en el centro al estudiante, no está basada en evidencia y le faltan acciones concretas para que su materialice en las aulas” , explicó a Publimetro Fernanda Domínguez, coordinadora de Educación del IMCO.

Domínguez , abundó en que las áreas de oportunidad que se han advertido desde la sociedad civil deben corregirse para que los niños y los jóvenes puedan desarrollar genuinamente las habilidades y competencias que necesitarán para ingresar al mercado laboral en el futuro próximo.

“La mayor preocupación es que pueda agravar a profundidad problemáticas que son preexistentes a la pandemia como el abandono escolar, la salud socio emocional y, en general, la desigualdad educativa. Esto puede tener impactos enormes en los ingresos y en las oportunidades de esta generación en el largo plazo si no se corrige esa pérdida de aprendizaje que no fue atendida”. — Fernanda Domínguez.

El Nuevo Modelo Educativo

En 2019, se revisó la Reforma Educativa de 2013 y se modificó la Ley General de Educación (LGE), lo que provocó el surgimiento de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) –y con esta el NME– como proyecto pedagógico para una educación integral, humanista y en la que se involucre a las comunidades.

En 2022 la SEP buscó implementar el Nuevo Modelo Educativo en 960 escuelas que servirían como prueba piloto para el plan que, en teoría, tiene por objetivo la transformación del sistema de educación básica a través de conocimientos integrados, autonomía docente y aprendizajes adecuados a cada contexto.

Lo anterior no prosperó por un amparo que interpuso la organización Educación con Rumbo por la falta de claridad en el contenido; la nula capacitación de quienes lo llevarían a cabo; el cambio de grados a fases educativas y la evaluación de los estudiantes. No obstante, la SEP informó que la aplicación del nuevo modelo tendría lugar en el ciclo escolar 2023-2024 y que las primeras semanas de enero se iniciaría el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes.

Las críticas sobre los vacíos señalado por organizaciones de la sociedad civil en el NME se recrudecieron en septiembre de 2022, luego de que la recién nombrada secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez –quién sustituyó a Delfina Gómez– respondió en una entrevista que “no podría contestar” lo que aprendería un niño de segundo de primaria con el novedoso enfoque propuesto por la SEP.

Las primeras semanas de 2023 la SEP implementó el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes; sin embargo, los docentes aún no tienen claras todas las aristas del NME, señalan la entrega de documentos preliminares con cambios constantes y a destiempo; asimismo, aún evalúan cómo adecuar su forma de enseñanza.

¿Qué piensan los maestros?

Publimetro cuestionó a dos maestros con más de una década de experiencia en educación básica sobre las implicaciones del NME y las sensaciones que les dejó el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, cuyo proceso se mantendrá durante las sesiones programadas para las sesiones de consejo técnico escolar.

Lilia Lorena Bautista (10 años dando clases)

¿Qué opinión tienes del nuevo modelo educativo?

Me parece que es un modelo pensado en la población de México, tiene ciertos puntos a rescatar como la intención de que se trabaje por proyectos, que se integra la comunidad. Eso se me hace un punto importante para que el pequeño se ubique en su contexto.

¿En qué consistió el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes?

Prácticamente nos están dando a conocer lo que son los puntos que trae, de qué trata cada parte del modelo, la estructura, ¿cuáles son sus funciones? Se está tratando de hacer que nos empapemos de lo que trata y que sepamos cuál sería su funcionamiento en el momento en que se llegue a aplicar.

¿La capacitación y las herramientas que se le están dando a los docentes son suficientes para aplicar el nuevo modelo?

Creo que sí nos hace falta que nos brinden un poco más de herramientas, un poco más de asesorías, porque realmente cuando mandan la información, pues sí es el estar investigando. O sacan las situaciones un día antes para poderlas analizar en el momento. Entonces siento que les hace falta –en esa parte de las herramientas– hacérnoslas llegar en el momento adecuado o con tiempo para poderlo revisar, antes de que lo abordemos, como tal, en una junta de consejo.

¿Crees que el nuevo modelo educativo mejorará o empeorará la educación en México?

El mejorar o empeorar radica en que sí lo llevemos a cabo, que sÍ se implemente, que sí pueda haber una continuidad al momento de implementarlo que no sea nada más en cuestión de que entre un gobierno y lo quiten. Que se le dé como tal continuidad, de lo contrario sí creo que es difícil, no nada más este modelo, sino los modelos anteriores, de hecho no han funcionado porque también a veces responde más a cuestiones políticas que a cuestiones meramente para la educación.

Mario Paniagua (12 años como docente)

¿Qué opinión tienes del NME?

Pretende ser un cambio radical a los modelos tradicionales, sobre todo a los modelos eurocéntricos que se han llevado hasta la fecha. Entonces es una propuesta en donde maestros, alumnos, comunidad, bueno, están incluidos.

¿En qué consistió el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes?

Su pretensión era que los maestros tuvieran un acercamiento a dicho modelo educativo, que es la Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, en cuanto a la aplicación de este taller se entregaron los materiales muy a destiempo, no se ha brindado la capacitación suficiente.

¿La capacitación y las herramientas que se le están dando a los docentes son suficientes para aplicar el NME?

En cuanto a la capacitación, si nos referimos solamente al taller de formación continua, no. Pero si nos referimos a todas las herramientas que está brindando la Secretaría y las plataformas, los webinar, los cursos que también están dando a los maestros y que también se encuentran en las redes, considero que sí.

Falta mucho que trabajar y actualmente nos estamos encontrando con que la Secretaría está proponiendo que los consejos técnicos se aborde lo que es el Taller de Formación Continua y, desde mi punto de vista, pues trae beneficios, pero también se deja de hacer algunas otras cosas que las escuelas necesitan.

¿Crees que el NME mejorará o empeorará la educación en México?

Va a depender de la actitud del docente, de la actitud del alumno y de la actitud de la comunidad. Si todos están dispuestos habrá cambios para mejorar. En el caso de empeorar va a depender de la resistencia de muchos de nosotros que, a final de cuentas también es válida.

A considerar

En México de cada 100 menores que ingresan a la primaria, solo 73 egresan de la secundaria; 47 concluyen la educación media superior y 25 la educación superior.

