AMLO presume portada de Publimetro en la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró este miércoles la portada del periódico Publimetro, en su edición de la Ciudad de México, al hacer un recorrido por las publicaciones de la prensa nacional sobre la cobertura que han dado al juicio que se realiza en Nueva York a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón.

“A mí me llama mucho la atención, porque esto es un asunto de asociación delictuosa, es una relación de componendas y de complicidades. Ya no lo digo, y no lo voy a decir... antes si lo decía, que era una mafia de poder”, comentó el mandatario, quien añadió “Ayer vi los periódicos -nada más por deformación profesional- y solo uno trató el tema”. Acto seguido pidió que se mostraran las portadas de los diarios de circulación nacional.

Después de comentar las portadas de periódicos como el Universal, Reforma o la Jornada, López Obrador preguntó sobre Publimetro “¿De dónde es?”, cuando en meses anteriores ha recibido ediciones impresas, al ser cuestionado sobre temas como los montadeudas o los matrimonios forzados a niñas y adolescentes en Guerrero.

"¡No a los #Montadeudas!": AMLO llama a no caer en estafas mediante apps de créditos. https://t.co/rOdgZTQTz8 pic.twitter.com/KSM9wj2RQm — Publimetro México (@PublimetroMX) July 5, 2022

¿Qué se puede leer en la edición de Publimetro de este jueves?

Este miércoles, la edición impresa de Publimetro destaca las alertas que se han dado por la venta de droga al interior de primarias y secundarias. También podrás leer un recorrido exclusivo por el taller de Geppeto de la mano de Guillermo del Toro y sobre la labor de rescatistas mexicanos tras los terremotos en Turquía y Siria, a donde llegan con la imagen de Frida, la perrita rescatista. Finalmente, sigue los detalles del juicio a Genaro García Luna en Nueva York.

Recuerda que también puedes leer la versión en PDF tanto de la Ciudad de México, como de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Michoacán y Yucatán.

Para leer las ediciones de Publimetro en México y el resto del mundo, visita Read Metro y recuerda seguirnos en redes sociales para estar enterado al momento de los sucesos más importantes de la actualidad.