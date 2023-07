Hay grupos de autodefensas en Chiapas, pero no son muchos: AMLO

Después de que videos de grupos de autodefensa se hicieran virales en redes sociales, y sus acciones prococaran desplazamientos en comunidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que dichos grupos existen, aunque “no son muchos”, por lo que consideró que es parte de una campaña mediática para difundir una mala imagen del estado.

“Hay grupos de autodefensa en Chiapas, pero no muchos. Hay presencia de la Guardia Nacional. Han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay mucha inseguridad y violencia, pero no. Yo les puedo probar de”.que no hay tantos homicidios”.

López Obrador puso de ejemplo el secuestro de trabajadores de una cárcel local ocurrido hace unos días. “Cuando hay un hecho como el secuestro de los empleados del reclusorio, los medios lo magnifican”.

El mandatario afirmó que Chiapas se encuentra en el lugar 21 a nivel nacional en cuanto a homicidios, registrando mil 969 en mayo pasado

“Sí hay desplazamientos, tenemos presencia en el norte, en los límites de Guatemala y está tranquilo”, afirmó.



“Sí hay violencia, pero son los remanentes que nos dejaron. No hay que olvidar que en México hubo un narcoestado. Estamos haciendo un gran esfuerzo para serenar al país”, terminó.