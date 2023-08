Santiago Creel y Enrique de la Madrid, las dos ‘gotas de agua’ que buscan representar al FAM

Enrique Octavio de la Madrid Cordero y Santiago Creel Miranda, son dos de los 11 aspirantes que buscan posicionarse como el responsable en construir el Frente Amplio por México a través del proceso interno de la coalición ‘Va por México’.

Publimetro México con ayuda de Fernando Schievenini Anaya; consultor y experto en imagen política, analizó al panista y priísta en torno a la imagen pública que ambos contendientes han reflejado en su trayectoria durante la recolección de “simpatías” para llegar a la siguiente fase del método interno del PRI, PRD y PAN.

Para ello, Schievenini dejó en claro que la imagen pública es un “tema de percepción”, donde lo que la gente capta significa su propia realidad ante una estrategia que los políticos implementan para llegar al poder.

En el caso de Santiago Creel, el politólogo Schievenini Anaya remarcó que la oposición no está implementando una buena estrategia para elegir a sus aspirantes, ya que Creel es una persona que no logra conectar con la gente debido a su personalidad “moralista” y comportamientos.

“Esa imagen no va a funcionarles, porque vuelves a traer otro Anaya”, aseveró Fernando Schievenini, quien además resaltó que muchos mexicanos desconocen la trayectoria de Creel, así como la de la Madrid; “Enrique es un hombre aún más lejano con un apellido priista dinosaurio del antaño, relacionado no con cosas positivas e independientemente si de la Madrid hizo o no hizo pero es un tema de percepción”.

A parte, Fernando Schievenini aseguró que el video que Enrique Octavio de la Madrid Cordero publicó sobre “los blancos también toman cerveza”, así como la “discriminación a la inversa” de la que Santiago Creel acusó ser víctima, están fuera de lugar.

“En temas de imagen, de apariencia, pues sí se ve muy bien, guapetón. El hombre muy serio todo conoce, todo resuelve, pero ponlo en Ecatepec, no quiero soñar peyorativo, en un evento de dos mil personas a ver si conecta”, mencionó el experto.

Fernando Schievenini aclaró que “los votantes no están buscando un hombre inteligente, están buscando un aspirante que conecte y que te diga las cosas como son y que no le tiemble la mano a la hora de decir, hacer y decidir, como lo hace Xóchitl y como lo hace López”, destacando la narrativa similar entre la panista y el presidente de México.

Por otro lado, el consultor en imagen pública y exsubdirector del Instituto Mexiquense de la Juventud se refirió a la participación de los jóvenes en la política como algo fundamental y simple, ya que “no piden mucho porque no saben ni que pedir”, destacando a esta área de la población como una gran oportunidad para que los políticos lleguen con propuestas claras y tangibles.

Así mismo, Schievenini destacó que para que la juventud mexicana muestre un interés y participación en temas políticos, los aspirantes a llegar a las elecciones del 2024 podrían trabajar en propuestas sobre mejorar universidades, empleos y acceso a vivienda.

Por último, el especialista señaló el error que varios personajes políticos cometen al intentar conectar con los jóvenes. “No es un tema de percepción de verme más joven y más chaval para verme más cercano, porque eso es lo que piensan, se trata de trabajar tres temas fundamentales que a la juventud le interesa”.

