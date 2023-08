Yo recomendé que no hubiera debates entre corcholatas de Morena: AMLO

Corcholatas. El presidente afirmó que él propuso que no hubiera debates. (Presidencia)

Tras el final de las giras de promoción rumbo a la encuesta que decidirá al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que él fue quien propuso que no hubiera debates entre corcholatas, pues los medios de comunicación los aprovecharían “para amarrar navajas”.

“El movimiento del cual surgimos, que es un movimiento de transformación, yo lo he venido dirigiendo, encabezando, aunque no de manera directa, sino con mi ejemplo, y ahora ya llegó el momento de que yo entregue la dirección del movimiento”, explicó el mandatario, quien afirmó que el 6 de septiembre entregará el “bastón de mando” de la Cuarta Transformación.

El mandatario dijo que no lo podrían acusar de intromisión en el proceso electoral, porque no lo hará “aquí”, es decir, en Palacio Nacional o en horas laborales. “Cuando me reuní con los gobernadores y di mi opinión del proceso, lo hicimos en un restaurante en la noche”, añadió.

“Por ejemplo, yo recomendé que no se debatiera, porque lo iban a utilizar nuestros adversarios los conservadores y sus medios de manipulación, como los conozco bien. Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Dije: “no, eso no”, porque van a decir “a ver, aquí te abrimos la tele y la radio” y van a decir “¡Mira cómo te dijo!”. Son muy buenos para picar la cresta, para amarrar navajas. La política es –entre otras cosas– el equilibrio entre la razón y la pasión. Y la política aconseja de que haya prudencia, presencia y paciencia”, añadió.

El presidente explicó que todas las corcholatas estuvieron de acuerdo, porque fue un posicionamiento. “Argumenté, no fue una imposición”, dijo López Obrador, quien añadió: “Aquí somos hermanos. Es Marcelo, Adán, Ricardo, Fernández Noroña, Manuel y Claudia. Todos somos hermanos, hermana. Agárrense de las manos y vamos a que sea la gente la que decida”.

Finalmente, el presidente se negó a seguir respondiendo sobre el tema y sobre si el proceso interno se definirá ahora o si continuará cuando inicien los tiempos oficiales que marca el Instituto Nacional Electoral. “Son capaces de poner que todavía no está decidido”, concluyó.