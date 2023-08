No me importa definir al candidato de Movimiento Ciudadano: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas de que él busca imponer al próximo candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, mismo que se propone como una tercera opción rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

“¿Cómo forzar a alguien? Lo mismo que hacían [los de la mafia del poder] con Movimiento Ciudadano. Y dicen: “Andrés Manuel quiere poner al candidato”, ¡No! ¡Qué me va a importar a mí! Lo que no acepto es que se esté chantajeando, golpeando, si no se aceptan las reglas del juego mafioso”, comentó el mandatario.

El presidente afirmó que “Si ya la mafia [del poder] decidió arriba, todos tienen que alinearse. Y yo soy un rebelde, eso no se lo acepto a nadie”, añadió.

López Obrador explicó que su función como presidente evitar que se engañe al pueblo de México. “¿Acaso el presidente está de florero y aunque esté viendo que hay una estrategia engañosa, mentirosa, se tiene que callar? ¡No!”, añadió.

“No es que quiera meterme en esto, es que la verdad da pena cómo se quedan callados en los medios. No informan”, concluyó.