Megafarmacia del Bienestar surte 67 recetas en su primera quincena

Durante la conferencia de prensa matutina, Jens Pedro Lohmann Iturburu, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), informó que entre el 29 de diciembre de 2023 y el 12 de enero pasado, la Megafarmacia ha recibido más de 12 mil llamadas, de las cuales 67 se han traducido en recetas surtidas y más de la mitad fueron llamadas en las que no hubo interacción.

Lohmann Iturburu, afirmó que en la Megafarmacia del Bienestar se tienen 1190 claves y de 2 millones 465 mil 975 piezas.

Además, explicó que en el periodo señalado han “salido y recibido desde la megafarmacia”, más de 12 mil 541 llamadas, de las cuales, 6 mil 507 (51.88%) corresponde a llamadas sin interacción, es decir, llamadas donde no se escucha nada.

Cuatro mil 69 de las llamadas (37.44%) han sido “con información insuficiente”, es decir, no cuentan con receta, CURP, o con información equivocada del paciente.

El general retirado informó también que 126 llamadas (1%) han sido “mal intencionadas” y que solamente 587 (4.68%) han sido llamadas de seguimiento a folios, es decir, las que se han traducido en el proceso de operación de la Megafarmacia del Bienestar. Finalmente, mil 252 llamadas han sido “informativas”.

67 recetas surtidas en la Megafarmacia del Bienestar

Lohmann Iturburu detalló que, entre el 29 de diciembre y el 12 de enero, en total se contabilizaron 523 folios, divididos en 264 de IMSS Bienestar, 140 del IMSS y 109 del ISSSTE.

De ese total, 292 están “en atención”, es decir, se están resolviendo “gestiones internas”; 164 están “En sitio”, es decir, el medicamento ya está disponible y 67 ya fueron “surtidos”, lo qué significa que ya fueron entregados al paciente.

Preguntas y respuestas con:

En entrevista con: Jens Pedro Lohmann, director general de Birmex, negó desabasto en entrevista con Publimetro. (Miguel Velázquez)

Jens Pedro Lohmann Iturburu, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

P: ¿Qué le responde a las personas que dicen que hay desbasto en la Megafarmacia?

Les diría que nos hagan el favor de llamarnos y recordarles que estamos atendiendo al IMSS, al ISSSTE, y a IMSS Bienestar.

Necesitamos que se identifiquen con su CURP, y con su receta. Son medicamentos, no es cuestión de que me hablen, me lo pidan y se los pueda llevar. Yo no puedo surtir un medicamento que no tenga una receta.

Con la receta identificamos el lugar en el que están y los vamos a atender, confíen en la Megafarmacia del Bienestar.

P: Los más de 2 millones de medicamentos que se encuentran en la Megafarmacia, qué porcentaje representan de todos los medicamentos que se necesitan en el país?

Lo que se definió son las claves que genéricamente se requieren en todo el país.

P: ¿Qué procesos hay que mejorar en la Megafarmacia, con la experiencia de los primeros 14 días y 67 recetas surtidas?

Tenemos que perfeccionar un poquito todo, perdón que mi respuesta sea ambigua, pero siento que vamos en el camino adecuado. Lo primero es que no hemos dejado de atender a nadie. Y sí, llamen a la Megafarmacia, les vamos a resolver el tema.

P: La abogada Andrea Rocha nos comentó que los pacientes con cáncer denuncian desabasto de sus medicamentos y buscan manifestarse en la Megafarmacia para ser escuchados. ¿Qué opina de ello?

Hay medicamentos muy específicos que son para pacientes que tienen una determinada enfermedad. Les sugeriría que primero acudieran a la institución que los está atendiendo y si esa institución, por alguna razón, tiene alguna deficiencia, que llamen a la Megafarmacia.

Pero tiene que hablar la persona, con su CURP y con su receta.

P: También denuncian que la receta se caduca a las 72 horas, pierde vigencia, y tienen que volver a acudir con su médico

Nosotros estamos atendiendo con el CURP y con el número de receta, con el folio.

P: Lo que decían es que cuando se vencía la receta, el número de folio de la Megafarmacia lo tenían que volver a renovar y que después de varios folios obtuvieron sus medicamentos.

No tengo ese dato, honestamente, pero ratifico: llamen a la Megafarmacia. Si ustedes ven, eran 12 mil y pico de llamadas y atendimos 500 y pico de folios. Ayúdenos a que funcione la Megafarmacia.

P: Para finalizar. ¿Habría alguna campaña en medios o algo similar para que las personas se familiaricen con el número telefónico y el proceso de la Megafarmacia?

Si ustedes nos ayudan. 5595000911