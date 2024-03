“Es inadmisible normalizar el horror que vive este país”: Máynez dialoga con jóvenes

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, visitó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) para exponer sus propuestas que buscan un “México Nuevo” ante los estudiantes universitarios, mismo que en este encuentro pudieron cuestionar al único hombre dentro de la contienda presidencial.

“Hay que utilizar las campañas presidenciales para que se conozca la situación de México y para que se escuche a las generaciones que tienen que alzar la voz”, destacó el primer candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

Ante estudiantes de la universidad jesuita de Guadalajara, de donde el candidato emecista es egresado, Máynez presentó el enfoque de su proyecto “México Nuevo”.

“Estamos presentando un proyecto que se denomina ‘México Nuevo’ que tiene tres ejes transversales, tres ejes fundamentales para enfrentar el momento que vive México”, aseguró Álvarez Máynez.

El único hombre que enfrentará a dos mujeres para llegar a la silla presidencial, señaló que “hay una mayoría que entendemos que México no se está transformando en Cuba ni en Venezuela, que no se está acabando ni destruyendo México como señala una visión de país bastante alarmista, bastante hipócrita porque hablan de la destrucción de México como si hubiera empezado simplemente hace cinco años, problemas que son estructurales como la desigualdad, corrupción, la pobreza, la inseguridad”.

“Hay también una mayoría silenciosa que dice, que evidentemente no nos estamos transformando en Dinamarca, no hay ninguna evidencia de que el sistema de salud y educación esté mejorando, que la seguridad y violencia vaya por buen camino. Hay una mayoría silenciosa que quiere ver al futuro y no en este intercambio de acusaciones sobre el pasado y a esa mayoría silenciosa les ofrecemos hablar del futuro”, declaró Máynez.

Ante ello, el emecista recalcó que su meta es lograr “un México con justicia, con paz con seguridad, con protección de los derechos humanos. México vive una etapa de horror, cientos de miles de asesinatos, no habíamos tenido una época tan violenta y además una escala de impunidad”, sumando que “es inadmisible normalizar el horror en el que vive este país”.

Máynez en el ITESO

Primer eje

“Vamos a hacer una estrategia que tenga la paz, la seguridad, la justicia como objetivos al reformar las instituciones. En vez de pensar en ‘carcelotas’, vamos a hacer una academia nacional de mandos policíacos que nos permita revertir esta tendencia pero también acercar la justicia en la vida cotidiana de las personas y las vamos a echar a andar desde la presidencia de la república con ayuda de los municipios, de los estado del país”, planteó el candidato.

El segundo eje

El candidato presidencial de MC detalló que el proyecto que planteará a lo largo de su campaña estará enfocado en“un México con prosperidad (...) pero con algunos agregados, un agregados de sustantividad, de respeto al medio ambiente y a los derechos de la naturaleza. No puede haber desarrollo comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones”.

“Una generación no puede decir que es una conquista laboral jubilarse a los 60 años si las nuevas generaciones no pueden hacerlo. Vamos a impulsar un modelo de prosperidad que sí aproveche la circunstancia en la que está el país”, aseveró

Tercer eje

En su tercer punto, Máynez planteó “un México de iguales”, que para lograrlo “hay que saber en dónde debe de intervenir el estado. El estado debe de intervenir sobretodo en la primera infancia. Yo he dicho que por el bien de todas y de todos, primero los niños y las niñas”.

“No vamos a corregir el problema estructural, ancestral de la desigualdad de México si no generamos piso parejo en la primera infancia”, señaló.

“En México de iguales implica también una perspectiva transversal de género. Es inadmisible, injustificable, es increíble los niveles de violencia que hay contra las mujeres y niñas en México, eso se tiene que revertir como política de estado”, agregó Máynez.

Asimismo, el emecista declaró que “es increíble que se haya desmantelado el incipiente sistema de protección social que había en México con estancias infantiles, con escuelas de tiempo completo”.

“Hay que hacer un sistema de cuidados, México tiene que tener un estado de bienestar pero un estado cuidador también que se haga cargo de las tareas de cuidado que hoy se le asignan injustamente a las mujeres”, planteó para destacar que “las mujeres en México son las mujeres con más horas de trabajo no remunerador en el continente y eso es inadmisible”

Finalmente, el candidato presidencial destacó que trabajará en “una reforma profunda al sistema de educación superior”, ya que “sería imposible venir a una universidad y no abordar el tema de las universidades en el país”.

El candidato presidencial de @MovCiudadanoMX, Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez), presenta su plataforma y propuestas de gobierno ante integrantes de la #ComunidadITESO.

Les recordamos que pueden seguir la transmisión en https://t.co/ya4hJq1doP pic.twitter.com/BrmvVvHv0u — ITESO (@ITESO) March 4, 2024

