“Lo más importante es el proyecto de transformación del Poder Judicial”:Yasmín Esquivel

A unos días de las votaciones de la elección judicial, la ministra Yasmín Esquivel, quien busca continuar en la Suprema Corte, resaltó que la elección será histórica porque México necesita un sistema de justicia basado en la transparencia, honestidad, principios y valores.

“Son elecciones donde, si participamos todas y todos en nuestro país, definitivamente vamos a elegir a los mejores candidatos. Además, la mitad de los 881 cargos a elegirse, 440 son para mujeres y esto es histórico porque el Poder Judicial no ha estado al margen de la paridad de género”, comentó.

En entrevista con Publimetro, la ministra Esquivel dijo estar lista para presidir la nueva Suprema Corte de Justicia, la cual será una institución de puertas abiertas a la ciudadanía, transparente y con austeridad.

¿Cómo ha sido la campaña judicial?

— Estamos en una transformación urgente y necesaria, el pueblo de México necesita intensamente un cambio de justicia en nuestro país, porque ha sido una justicia tardada y una justicia que existe solo para unos cuantos.

Por eso es la importancia de esta transformación, porque queremos un país con un mejor sistema, ya que necesitamos un México fortalecido. Para ello es importante la participación de la ciudadanía, este domingo 1 de junio.

En México ya no solo se eligen a los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también a los integrantes del Poder Judicial, entonces la justicia también debe ser producto del voto popular en las urnas.

¿Cómo debe ser la nueva Suprema Corte?

— Debe ser una corte en la cual se atienda a todas y todos, debe ser una Corte transparente, austera y donde también haya paridad de género, pero sobre todo debe ser una Suprema Corte que escuche a los mexicanos.

Asimismo, el Poder Judicial debe ser sin nepotismo y tráfico de influencias, estos son algunos de los retos para poder avanzar, y se tiene que hacer desde el primer día del nuevo Poder Judicial para que se vaya acabando este tipo de vicios.

Entonces, México debe tener un Poder Judicial con justicia de puertas abiertas, una justicia para todas y todos, no elitista, que llegue a aquellas personas que no tienen recursos para pagar una defensa, también la justicia debe ser para ellos.

Las organizaciones están llamando a no votar ¿eso es correcto?

— No es correcto que se esté llamando a no votar, son unas elecciones históricas ya que es una gran oportunidad para que las personas decidan quiénes van a ser sus juzgadores, y lo que no debemos hacer es que unos cuántos elijan por nosotros.

Entonces, el llamado es que todos vamos a votar por las candidatas y candidatos de nuestra preferencia, pero lo que no podemos hacer es estar haciendo un llamado al no votar porque eso totalmente es anti cívico, además va en contra de la democracia.

¿Yasmín Esquivel se encuentra lista para ser presidenta de la Corte?

— Estoy preparada para estar al frente de este órgano si así lo decidiera la ciudadanía, y estoy preparada para participar en este proyecto de cambio y de mejora a la justicia. Soy respetuosa de las expresiones que me ponen en primer lugar cómo una ministra confiable, sin embargo, lo más importante, independientemente de quién llegue a la presidencia, es el proyecto de transformación del Poder Judicial.

Mi compromiso es con la justicia, es un compromiso con México que definitivamente voy a respetar, vigilar y voy a velar para que el derecho de las personas se respete, sobre todo el de las mujeres, porque un país que respeta a sus mujeres, es un país civilizado.