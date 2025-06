¡Hipócrita! Abuchean a Bernardo Bátiz por resultado en la elección judicial

El magistrado electo al Tribunal de Disciplina Judicial, Bernardo Bátiz fue abucheado por los asistentes a la Ceremonia de Reconocimiento a la Trayectoria Judicial, e incluso las personas pidieron a Bátiz retirarse del sitio.

El Consejo de la Judicatura Federal llevó a cabo la ceremonia, a la cual asistió Norma Piña, expresidenta de la Corte, quien fue ovacionada por los aplausos del público por su papel al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¡Hipócrita, traidor! critican a Bátiz por elección judicial

Durante su discurso, Bernardo Bátiz fue interrumpido por el público asistente, quien lo llamó hipócrita por aplaudir la reforma al Poder Judicial y asistir a la ceremonia, donde claramente no fue bien recibido.

-”Debemos estar orgullosos de pertenecer a este poder, nos tocó vivir una época complicada, difícil, digo que es una revolución pacífica, un cambio de fondo…

¡Nooooo, es una farsa! Hipócrita, gritó uno de los asistentes.

No me puede decir hipócrita, me estoy dirigiendo correctamente y con respeto a ustedes, y también pido respeto”, resaltó Bátiz.

Entre abucheos e inconformidades, Bátiz siguió hablando hasta el momento en que se confrontó nuevamente con el público asistente:

-“Voy a terminar y voy a decirles lo que he dicho y firmado en mis artículos..

¡Retírate! Gritó otro asistente.

No me hubieran invitado, contestó Bátiz.

El Poder Judicial necesitaba una reforma…

¡No así con acordeones señor! La Suprema Corte del acordeón”, remató otro asistente”

¿Quién es Bernardo Bátiz?

Del 2012 al 2015fuesecretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Fue Procurador de Justicia del Distrito Federal, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno.

Entre 1970 y 1973 fue secretario general del Partido Acción Nacional.