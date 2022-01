Layda Sansores defiende nombramiento de Aysa y arremete contra “Alito”

Después de la polémica que se generó por la designación del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, como embajador en República Dominicana. La actual gobernadora de la entidad, Layda Sansores, rompió el silencio en la emisión del “Martes del Jaguar”, donde cambió el discurso que había sostenido durante cuatro meses, mediante el cual señalaba la corrupción del gobierno de Aysa; a reconocer el nombramiento como “una distinción muy importante”, e incluso defender al exgobernador del dirigente nacional del PRI.

“Este nombramiento no es un nombramiento partidista, Aysa no se fue a otro partido. Aysa lo que está haciendo es aceptar un nombramiento que representa a México, en un país que es muy importante que es Santo Domingo, en el Caribe”, señaló Sansores San Román y agregó “creo que es una distinción”.

Cabe recordar que desde que asumió el cargo de gobernadora, Sansores se encargó de vincular los contratos turbios de la construcción de la Ciudad Administrativa de Campeche con el gobierno de Aysa.

Asimismo, presionó públicamente a la hija del exgobernador, Karla Aysa Nakasima, a dejar supuesto en el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), pues la gobernadora la acusaba intenciones de hacer trampa durante la elecciones de las cuales resultó electa el 6 de junio de 2021.

[ Layda Sansores pide que hija de exgobernador compruebe su renuncia del IEEC ]

La mandataria estatal aprovechó la oportunidad para defender a Aysa y arremeter contra el también exgobernador de Campeche y presidente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, por las amenazas que hizo éste de sacar a Aysa González del partido tricolor.

“A ‘Alito’ le sale fuego por la boca, no, ya le ha dicho de todo, que sí es un traidor, ¿traidora? ¿A quién? Miren el cree, eso lo hacen los politiqueros –nos decían– no los políticos. Los politiqueros creen que porque te dan un puesto, es de su propiedad. Y ‘Alito’ se llegó a creer que era dueño de vidas y haciendas, pero esto no fue así”

— Layda Sansores San Román.