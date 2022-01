Gutiérrez Müller y Sheinbaum desvelan cuatro nuevas estatuas de “Mujeres Ilustres” en el Paseo de las Heroínas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto a la Presidenta Honoraria del Consejo de Coordinación de Memoria e Historia de México, Beatriz Gutiérrez Müller, develaron este sábado 22 de enero cuatro nuevas estatuas de ‘Mujeres Ilustres’ en el Paseo de la Reforma.

Las nuevas esculturas, que forman parte del Paseo de las Heroínas, son en honor a: Carmen Serdán, Juana Belén Gutiérrez, Sara Pérez y Matilde Montoya.

Primeramente, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió unas palabras en honor a las cuatro ‘Mujeres Ilustres’ exaltadas.

“Me gusta mucho hacerles hincapié en las mujeres anónimas porque tal vez nunca conozcas sus grandes hechos heroicos. Pero debemos poner algunos nombres porque no pueden quedar estatuas sin nombre. Y Sara Pérez Romero, que es la primera de la lista, es para mi una mujer invaluable. Ella llegó circunstancialmente a esa aventura llamada: ‘Sufragio efectivo, no reelección’, quedó viuda en 19134 también de una manera dramática y como se ha dicho aquí llevo el luto hasta el último minuto de su vida”.

“Juana Belén, tuvo que publicar muchos artículos de manera anónima porque no era permitido ni bien visto que una dama escribiese sobre asuntos, solo que fueran de cultura o poemas, no era capaz de hacer reflexionar sobre temas de artículos políticos. Que valor de mujeres como ella de atreverse a incursionar en el periodismo político a sabiendas de que serian señaladas con una lista de epítetos que no podría decir en este momento,”.

“Matilde Montoya tiene como merito el haber sido la primera médico mexicana y batallar contra la mentalidad machista que permeaba en el Gobierno de Porfirio Díaz. Fue tanto el sufrimiento de esa pobre mujer para poder titularse que tuvo que recurrir a la esposa del presidente para suplicar que su examen se llevará a cabo”,

Por último, Carmen Serdán, ella cortó cartucho y disparo sola frente a una soledad incompresible para defender a sus hermanos del ejército. Y fue ella la primera defensora de su familia y de la Revolución Mexicana.” comentó Gutiérez Müller.

Mujeres Ilustres Claudia Sheinbaum dio unas palabras por las cuatro mujeres que fueron exaltadas. Foto: Twitter @GuadalupeMorRub

Mientras que su parte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, asumió que era fundamental que en el Paseo de la Reforma tuviera símbolos para aquellas mujeres que forjaron la patria.

“Pensamos que era fundamental que en este Paseo de la Reforma, que tiene estos símbolos de los liberales del siglo XIX y de todos aquellos que lucharon en contra la invasión francesa, que también fuera para las mujeres. Las Heroínas que también ha forjado la patria de nuestro, Es un legado en la construcción de México”, destacó.