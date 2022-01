Crimen organizado usa a la población como escudo humano: Ramírez Bedolla

Luego de los enfrentamientos que sostuvieron elementos del Ejército mexicano en las comunidades de El Bejuco y Loma Blanca en el municipio de Tepalcatepec, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el crimen organizado usa a la población como escudo humano.

“El tema no es fácil, lo hemos dicho, no es un día de campo. Los grupos delictivos usan a la población para fungir como escudo humano, para presionar a la autoridad, pero no pasó a mayores”.

— Alfredo Ramírez Bedolla.