Xóchitl Gálvez presenta tercera denuncia por la lujosa casa de hijo de AMLO en Texas

La senadora del Partido de Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez por tercera ocasión presentó una denuncia por los posibles actos de corrupción cometidos por José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al arrendar una lujosa casa en Texas, Estado Unidos.

Mediante un video compartido por Gálvez en sus redes sociales, aseguro que urge que se investigue la famosa ‘Mansión de la Austeridad’, perteneciente a un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, que ha tenido una relación estrecha con el Gobierno de México desde 2017, cuando Enrique Peña Nieto estaba en la silla presidencial.

“Estoy totalmente de acuerdo con el presidente, la corrupción es el peor cáncer que tiene nuestro país. Por eso es muy importante que se aclare el tema de la Casa Gris de Houston. Esta casa pertenecía a un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes que en ese momento tenía contratos millonarios con Pemex”, señaló Gálvez.

Detalló que esta dependencia privada le otorgó una ampliación de contrato por 109 millones de dólares, por lo que decidió presentar la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el objetivo de investigar los contratos y ampliaciones. “Basta de impunidad”, sentenció la panista.

Sin embargo, apenas el 5 de febrero, Keith Schilling, supuesto dueño de la mansión ubicada en Conroe, Texas, mencionó que desconocía que su arrendatario era José Ramón López Beltrán.

“No tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera”, señaló Schilling en un comunicado de prensa enviado vía correo electrónico a Bloomerg. “En cualquiera de mis roles en Baker Hughes, no tenía responsabilidad por ninguna actividad comercial o contrato en, o relacionado con, México”, añadió.

“Como es práctica estándar cuando me mudo por trabajo, alquilé mi casa de propiedad personal en el área de Houston a un tercero desde agosto de 2019 hasta julio de 2020. Las partes celebraron un contrato de alquiler típico a precio de mercado. Me pagaban mensualmente, de acuerdo con los términos del contrato de alquiler”, indicó el ex ejecutivo de Bake Hughes.

Cabe recordar que las primeras dos denuncias, que estuvieron dirigidas contra Carolyn Adams, las presentó el pasado jueves 3 de febrero ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en Inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.