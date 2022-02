AMLO levanta mano izquierda a gobernadora panista; dan mensaje de unidad

María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua por el Partido Acción Nacional sufrió un accidente en días recientes, lo cual la dejó con su mano derecha lastimada y al visitar su estado el presidente Andrés Manuel López Obrador ‘bromeó’ levantándole la mano izquierda, tras compartir un mensaje de unidad durante la conferencia mañanera.

Al cuestionársele al presidente respecto a un proyecto que CONAGUA llevará a cabo en Chihuahua, López Obrador reafirmó que la obra va, y tiene confianza en la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, para que su administración colabore en dichos trabajos.

[ Te puede interesar: Hospitalizan a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, tras caída ]

Tras refrendar su confianza en Maru, AMLO la llamó a la tribuna de la mañanera, y al percatarse de que tenía la mano derecha vendada, a manera de broma señaló que era algo bueno, para poderle levantar entonces la mano izquierda en señal de unidad y la supuesta inclinación política del presidente, contraria a la del partido de la gobernadora.

“A ver, ven. Ahora que está malita de la derecha me da más gusto, porque está muy bien de la izquierda”, dijo AMLO al levantarle la mano a Maru Campos.

Bienvenido a Ciudad Juárez Presidente @lopezobrador_, bienvenido todo esfuerzo para contar con aduanas más eficientes y libres de corrupción.



En #Chihuahua estamos trabajando, y le abrimos la puerta a la voluntad y determinación del @GobiernoMX para atender a los juarenses. pic.twitter.com/kN8ONJCjjr — Maru Campos (@MaruCampos_G) February 18, 2022

En su mensaje de apertura de la conferencia de prensa, Campos Galván dio a conocer cifras de seguridad en la entidad, las cuales aseguró, han ido mejorando, lo cual atribuyó al trabajo coordinado de las tres órdenes de gobierno, por lo cual dijo que mantener unidad es de vital importancia para dar resultados.

“Entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia ni la omisión, ni tampoco puede caber en nosotros el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y por supuesto de nuestros hijos, el valor más preciado para todos nosotros.

[ Te puede interesar: Maru Campos abandonó Alianza Federalista y se re-integrará a CONAGO ]

“En Chihuahua estamos trabajando y le abrimos la puerta a la buena voluntad del gobierno federal para atender a los juarenses.

“Que estos datos que hoy presentamos en la baja de los índices delictivos en homicidios dolosos también se vean reflejados en otras materias con la coordinación del gobierno federal y del gobierno municipal. Juntos sí podemos”, señaló.