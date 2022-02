Maru Campos cada vez más cerca de AMLO: tras visita presidencial, se reúne con morenistas

Convocados por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, alcaldes pertenecientes a las filas de MORENA asistieron a una reunión en el palacio de gobierno con motivo de trabajar en unidad por los municipios de la entidad.

“Agradezco a los presidentes municipales del partido Morena su disposición y compromiso para trabajar en estrategias que logren mejores resultados para el estado. Como gobierno estamos preocupados por atender las necesidades de los municipios y de todos los chihuahuenses”, publicó Maru desde su cuenta de Twitter tras la reunión.

“Es importante pensar en los chihuahuenses en general. Ya pasaron las campañas políticas y si hay divisiones, hay confrontaciones y hay divergencias en algunas otras regiones o incluso en el ámbito nacional en este país, que no nos invada, no a nosotros, que no nos competa esa división”, dijo la gobernadora.

En la reunión estuvieron presentes los alcaldes de Guerrero, Ahumada, La Cruz, Praxedis G. Guerrero, Aldama y Ocampo, así como las alcaldesas de Ascensión, Moris y Nuevo Casas Grandes.

Asimismo participaron en el encuentro el secretario de Coordinación de Gabinete, así como el secretario general, el de Hacienda y el de Desarrollo Humano y Bien Común, además del titular de la oficina de enlace del Municipio de Juárez con el gobierno estatal.

Quien también acudió a la reunión fue el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien reconoció la disposición de Campos Galván de trabajar en conjunto con los ediles, por encima de los colores partidistas.

En repetidas ocasiones la gobernadora de Chihuahua ha demostrado reconocimiento y agradecimiento al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con quien ha presumido tener una buena relación.

Durante la más reciente visita de AMLO a Chihuahua, hace menos de una semana, la titular del ejecutivo dio un mensaje de coordinación y unidad al presidente de México, quien incluso levantó la mano a la gobernadora.