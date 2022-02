Biden se lanza en contra de Putin y anuncia nuevas sanciones: “Es el agresor y pagará las consecuencias”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Rusia pagará las consecuencias de la incursión de sus tropas rusas en Ucrania y anunció la imposición de sanciones económicas severas en contra del gobierno de Vladimir Putin.

“Putin eligió esta guerra y ahora pagará las consecuencias”, aseguró el presidente en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

En este sentido, el mandatario estadounidense precisó que el aislamiento de Rusia del sistema financiero internacional tiene el apoyo de al menos 50 naciones y la ruptura de las relaciones diplomáticas con la administración de Vladimir Putin es total y no tiene la intención de dialogar con él.

Sobre el bloqueo de la Federación Rusa de la economía mundial, el gobierno de Estados Unidos aseguró que está en marcha una operación para frenar los activos de los cuatro grandes bancos rusos, así como el control del traslado de mercancías desde Rusia.

“Putin tiene ambiciones mucho mayores que Ucrania. Quiere restablecer la antigua Unión Soviética”, aseguró el demócrata en su discurso.

Sobre la colaboración con la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Biden aseguró que defenderá la alianza y la preservación de sus tropas en las cercanías con Ucrania, en lo que no importa si es necesario que Estados Unidos despliegue todos sus esfuerzos.

“Estados Unidos defenderá, con todo su poderío, cada pulgada del territorio de la OTAN y de sus aliados”.

Con respecto a las acciones militares de su país, expresó que el objetivo no es combatir en Ucrania contras las fuerzas de Rusia, sino dar protección a los aliados del bloque de Occidente.

“Nuestras fuerzas no están y no estarán involucradas en el conflicto de Rusia en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN”.

