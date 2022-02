Gobierno de Oaxaca ignora SOS de las mujeres; feminicidios crecen en la entidad

El gobierno de Oaxaca y la policía estatal no le creen a las mujeres que han sido acosadas, amenazadas e incluso golpeadas.

Este drama que viven cientos de mujeres en la entidad gobernada por Alejandro Murat lo describió a la perfección una joven que radica en el municipio de San Agustín Yatareni.

A través de sus redes sociales, la usuaria Diana Velasco denunció que desde hace varios meses ha sido molestada y acosada por sus vecinos sin que ninguna autoridad intervenga, por lo que hizo responsable a la Fiscalía del estado por si algo llega a pasarle a ella y a su familia.

Detalló que el acoso comenzó en enero cuando fue atacada por el perro de sus vecinos, luego comenzaron las amenazas de muerte, por lo que acudió al Ayuntamiento a levantar una denuncia, pero como el municipio es de usos y costumbres, nadie le creyó.

HILO: mis vecinos, llevan casi un año molestándonos, pensaba en tomar acciones legales contra ellos, pero creía que era mucho. Hasta que me agredieron a finales de enero. Decidí poner una demanda y siguen los hostigamientos hacia mi familia. — Dinosaurio (@dianavelascog1) February 27, 2022

“Qué ingenua fui. No hicieron nada, así fue cómo empece a sentir la ansiedad. Si la autoridad no hizo nada. Nadie me podía ayudar... Hablo muy enserio cuando les digo que empezaron con sus amenazas de muerte. Son dos ancianos, dos hombres de aproximadamente más de 50 y tres mujeres de más 30. Volvieron a traer al perro que me atacó en diferentes ocasiones. Lo soltaban y amarraban cerca del portón de mi casa”. — Diana Velasco

Diana Velasco señaló que vive con su mamá, quien está muy enferma por lo que en ocasiones debe llevarla de urgencias al hospital, pero sus vecinos no la dejan pasar con su coche con el argumento de que es su calle.

Debido a este acoso y amenazas, colocó cámaras de seguridad en su domicilio para sentirse un poco más segura, pero sus vecinos intentaron quitarlas. Diana llamó al 911, pero nadie llegó.

No podía comprender porque la @Policia_GobOax estaba ahí.

Si ayer había hablando al 911, la patrulla tardo, el señor se fue, después me marcaron diciéndome que iban en camino.

Esa mañana me sentí tan desprotegida. La policía está de lado de mis agresores. pic.twitter.com/J4dlceHX1Z — Dinosaurio (@dianavelascog1) February 28, 2022

Al día siguiente se percató de que una patrulla de la policía estatal estaba con sus vecinos. “Al día siguiente me percaté que había una patrulla afuera. No podía comprender por qué la @Policia_GobOax estaba ahí. Si ayer había hablando al 911, la patrulla tardó, el señor se fue, después me marcaron diciéndome que iban en camino. Esa mañana me sentí tan desprotegida. La policía está de lado de mis agresores”.

Contó que la noche del 24 de enero del 2022 sus vecinos la golpearon y comenzaron a gritarle que ‘no era nadie’, ‘no sabía con quien me metí’, ‘no lo iba a contar’, ‘no iba a despertar’. “Mientras escuchaba, mi pensamiento me decían que era cierto. Ni el municipio y la @Policia_GobOax me ayudaron antes. ¿Esta sería la excepción? Para este punto sentía que Dios ya no estaba conmigo”.

El acoso continúa, por lo que Diana teme por su vida. Como ésta, hay cientos de historias de mujeres en Oaxaca que se sientes desprotegidas por las autoridades estatales y municipales.

Marcha Día de la Mujer En 2020, diversos colectivos feministas convocaron unirse al paro nacional de "un día sin mujeres" el 8 y 9 de marzo como protesta ante la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. Foto: Agencia Enfoque

Algunas de estas amenazas se cumplen y, por desgracia, algunas mujeres son asesinadas y se convierten en una cifra más de feminicidio.

Feminicidios en Oaxaca

Durante enero, Oaxaca se colocó como el segundo estado con la tasa más alta de feminicidios a nivel nacional. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señalan que el estado tuvo una tasa de 0.28 feminicidios por cada 100 mil mujeres.

La media nacional fue de 0.11 casos, es decir, que Oaxaca superó en más de 100% esta tasa.

En total se cometieron seis feminicidios en el estado durante el mes pasado, cifra que supera en 200% a los registrados en enero del año pasado.

“No sabía con quien me metí” “no lo iba a contar” “no iba a despertar”

Mientras escuchaba, mi pensamiento me decían que era cierto.

Ni el municipio y la @Policia_GobOax me ayudaron antes. Esta sería la excepción?

Para este punto sentía que Dios ya no estaba conmigo. pic.twitter.com/ZbGExbPevT — Dinosaurio (@dianavelascog1) February 28, 2022

Los municipios en donde se cometieron estos crímenes el mes pasado fueron: Santa María Petapa (dos), Juchitán, Huautla, Oaxaca y Villa Guerrero con un casa cada uno.

Además, también se documentaron en el estado durante enero cuatro asesinatos contra mujeres y 13 homicidios culposos.

