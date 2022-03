AMLO exhibirá en lista a grandes deudores del SAT, incluidos artistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer en su conferencia mañanera que exhibirá a través de una lista a los grandes deudores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la conferencia mañanera de este jueves.

A pregunta expresa de Publimetro sobre si contemplaba incluir a las personas físicas y morales que tienen deudas ante el fisco dentro de su informe económico que se presentará este 3 de marzo, incluidos artistas y figuras públicas como Belinda, el mandatario mexicano explicó que mejor optaría por exhibirlos en una lista.

“SÍ, vamos a dar a conocer la lista, de nuevo y lo que tengamos”, explicó el presidente en la rueda de prensa de este miércoles.

El presidente de México justificó que exhibiría de nuevo a Carlos Loret de Mola y otros deudores del SAT por la petición de Publimetro-- algo que no solicitó el medio-- , pues, si no, lo iban a “cepillar” a él, tal como ocurrió cuando mostró el presunto sueldo de 35 millones de pesos anuales del periodista.

“Tu me lo estas pidiendo, no me vayan a querer cepillar”, expresó en la mañanera.

Así, el jefe del Ejecutivo expresó que no solo se incluirán los nombres de artistas, sino de medios de comunicación, periodistas e incluso empresarios.

“Vamos a dar a conocer información; periodistas, empresarios, artistas, medios de comunicación”.

