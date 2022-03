¿Rompe 4T de Baja California? Funcionarios de Bonilla son denunciados penalmente

Por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado por hasta 12 mil millones de pesos, funcionarios de Baja California miembros de la administración del ex gobernador de MORENA, Jaime Bonilla, fueron denunciados por el gobierno actual, encabezado por la también morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Las denuncias fueron interpuestas a través de la Secretaría de Hacienda del estado y el Consejo Jurídico, citando el daño al erario previamente mencionado por 12 mil millones de pesos en un contrato para construir una planta fotovoltaica, firmado con la empresa Next Energy, el cual señalaron como desventajoso para las finanzas de Baja California.

De acuerdo a las declaraciones del secretario de Hacienda del estado, Marco Antonio Moreno Mexia, el contrato de paga es inviable en coherencia con las condiciones financieras en la entidad, pues además de estar a sobreprecio, ordena pagar de manera periódica a Next Energy a pesar de que el progreso de los trabajos de la planta sea nulo.

Además, la construcción de la planta solamente podía ser avalada por la Federación, y pese a no tener dicha autorización, la administración de Jaime Bonilla firmó el contrato e incluso, el ex gobernador colocó la primera piedra del proyecto por el cual ya se pagaron 123 millones de pesos, sin que se registre un avance de la obra.

“Además de que el proyecto tampoco tiene avances financieros, por lo que se trata de recurso público invertido en un proyecto que, así como se ha desarrollado, tiene un nulo beneficio para las y los bajacalifornianos”, explicó Moreno Mexia.

La denuncia señala a siete funcionarios de la anterior administración estatal como responsables de las transacciones hechas en Baja California, detallaron.

Moreno Mexia agregó que Marina del Pilar dio la instrucción de que se tomen las decisiones necesarias para que la administración no esté obligada a pagar a la empresa que además de que no ha avanzado con el proyecto, al visitar su domicilio fiscal, se trató de una vivienda particular.

Dichas acciones, añadieron, no se hacen con el fin de perder el dinero de la inversión con la cancelación del proyecto, sino cuidar las finanzas estatales y velar por las políticas anticorrupción del gobierno.

¿Por qué beneficiaría a la 4T romper con Bonilla?

De cerrar su administración como uno de los gobernadores peores evaluados del país, a ser señalado como presunto autor intelectual del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, lo cual sacudió a todo el país; el beneficio que la 4T le pudiera traer a Jaime Bonilla en la actualidad no pareciera recíproco.

El lunes 14 de febrero, la encuesta de aprobación de la consultora Massive Caller posicionó a Jaime Bonilla y a Kiko Vega, como los ex gobernadores peor evaluados por la ciudadanía de Baja California, alcanzando Bonilla un 80 por ciento de percepción negativa de la ciudadanía, uno por ciento menos que Kiko Vega, ex mandatario del Partido Acción Nacional.

En 2019, Jaime Bonilla llegó a la gubernatura de Baja California a través de la plataforma de MORENA, a partir de esto sería titular del ejecutivo hasta 2021 para que después, desde el congreso del estado, se intentara promover una ley que ampliaría su mandato hasta el 2024, lo cual fue frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Intentar perpetuarse en el poder por más tiempo del que había sido electo por los bajacalifornianos trajo una ola de críticas a Jaime Bonilla, quien fue señalado por intentar, mediante una reforma inconstitucional, de atentar contra la democracia.

El mismo año, la periodista Lourdes Maldonado acudió a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador a denunciar que temía por su vida a raíz de mantener un litigio en materia laboral con una empresa propiedad del entonces gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

En enero del 2022, Lourdes Maldonado fue asesinada luego de ganar el litigio donde pretendía defender sus derechos laborales. Inmediatamente la opinión pública señaló a Jaime Bonilla como presunto responsable del crimen en contra de la libertad de prensa.