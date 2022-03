Diputados de Morena arremeten en contra de Cabeza de Vaca; acusan sabotaje en Congreso

Estamos ante una emboscada política del Congreso de parte del gobernador, Cabeza de Vaca, afirmaron el delegado especial y el líder de la bancada de Morena, Ernesto Palacios y Armando Zertuche, respectivamente.

En conferencia de prensa, Ernesto Palacios y Armando Zertuche, se pronunciaron en contra del gobierno actual, luego que la bancada del PAN, con el apoyo de tres diputadas y un diputado de Morena, quitaron el control político a su partido en el Congreso de Tamaulipas.

Sobre los diputados morenistas que apoyaron al PAN y arrebatar la Junta de Coordinación Política que está en manos de La 4T, Ernesto Palacios, afirmó que ya están fuera del partido.

La decisión se da después de que las diputadas Leticia Vargas; Nayeli Lara; Nancy Ruiz y el diputado Jesús Suárez Mata, brindaran su apoyo por acción u omisión al Partido Acción Nacional.

Desde el día de ayer, ya no forman parte de Morena; dejaron de coincidir y de practicar nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar. Su conducta es totalmente incongrunete con lo que significa la 4T.

— Sentenció Palacios Cordero.