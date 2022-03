‘No lo van a lograr, así me amarre a las máquinas’: gobernador de San Luis sobre llevar agua a Nuevo León

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, reiteró su intención de no permitir que el gobierno de Nuevo León tome agua de la Huasteca potosina, y expresó que si es necesario atravesarse y amarrarse a las máquinas, lo hará.

Además comentó que confía en que los pobladores de San Luis Potosí lo seguirán para impedir que se lleven el agua del estado y que no lleven a cabo proyectos ecocidas como el que plantean, explicando que los ríos Pánuco y Gallinias enfrentan problemas de sequía.

“Lo que ellos quieren hacer es un ecocidio y no lo vamos a permitir, no lo van a lograr, así sea necesario ir yo personalmente a atravesarme en las obras y amarrarme a las máquinas, yo sé que muchos potosinos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí.

“Nosotros no tenemos agua, imagínense, hoy se trabajó muy fuerte con los ejidatarios para que en Semana Santa tuviéramos las cascadas con agua y los parajes las expectativas de turismo”, expresó.

Hoy conmemoramos el Día mundial del agua. La falta de este líquido vital es una necesidad que sentimos en San Luis Potosí. Queremos que no nos falte y llegue a todas las colonias potosinas. 💧🙏 pic.twitter.com/0NXCuSoX8O — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) March 22, 2022

Nuevo León tiene asignada una concesión por 473 millones de metros cúbicos del Río Pánuco, lo cual permitiría desarrollar un proyecto hidráulico para tomar agua de la huasteca potosina.

En este contexto, la autoridad neoleonesa ha planteado actualmente resolver la crisis hídrica que atraviesa el estado mediante la utilización de dicha concesión para desarrollar el proyecto Monterrey VI.