Fiscalía de la CDMX indaga presunta agresión sexual al interior de la Voca 7; convocan a marchas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que inició una carpeta de investigación, tras recibir una denuncia por una posible agresión sexual en agravio de una adolescente, ocurrida en una escuela Vocacional ubicada en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa (Voca 7).

Sin embargo, y a pesar de la queja asentada en la carpeta de investigación, FIZP/UI-1SD/0654/03-22, la Fiscalía Capitalina, asegura que aparentemente la menor no fue víctima de ningún ataque, “el representante social de la FGJ-CDMX continuará con las diligencias necesarias hasta que se determine lo conducente, no obstante, la adolescente refirió que no fue víctima de algún delito por lo que no formuló ninguna querella y tampoco fue su voluntad recibir intervención psicológica”, explicó la dependencia en un comunicado de prensa.

Esta situación ha causado molestia entre la comunidad estudiantil, quienes ya anunciaron una marcha para este jueves, al tiempo que profesores del plantel, aseguran que el hecho sí se registró, pero acusa un “encubrimiento” de las autoridades, así lo dieron a conocer los propios estudiantes en un video que circula en redes sociales.

Sobre el caso, la FGJ-CDMX detalla que de acuerdo con la denunciante, familiar directa de la víctima, recibió una llamada del plantel escolar en la que le señalaron que la adolescente se encontraba con malestares de salud. Derivado de lo anterior, acudió por ella y posteriormente se presentó a denunciar.

La indagatoria se radicó en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, sin embargo, en virtud de que la persona investigada es menor de edad, se remitirá a la Fiscalía Especializada en Justicia Penal para Adolescentes. Cabe señalar que ambas fiscalías están adscritas a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

Hasta la noche de este miércoles, personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales ha llevado a cabo diligencias en materia médica y química, mientras que agentes de la Policía de Investigación (PDI) visitaron el lugar de los hechos. Personal del área de Atención a Víctimas ofreció atención integral a la adolescente, lo que incluye medidas de protección como código águila, mientras se desarrollan las indagatorias.

Víctima en Voca 7 identificó a agresores

La madre de la joven estudiante fue quien denunció los hechos y su padre fue quien la llevó al hospital pues además de ser atacada sexualmente estaba intoxicada, la menor refirió que acudió a una fiesta, donde ingirió bebidas embriagantes que al parecer, tenían droga.

La menor identificó a uno de sus “amigos” y compañero de salón y a un adulto como los presuntos agresores, quienes son buscados por la autoridad local para deslindar responsabilidades.

Convocan a marchas

Estudiantes de la Vocacional 7 convocaron a una manifestación este 24 de marzo, debido a la presunta agresión sexual denunciada por una alumna menor de edad de esa institución educativa.

“Vamos todos de morado, manifestación mixta. Politécnicas o no, somos mujeres. #ElIPNNoMeProtege”, se lee en la convocatoria difundida por Twitter.

La cita está prevista para este jueves 24 de marzo a las 11:00 horas en las instalaciones de la unidad educativa del IPN, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, hicieron un llamado a una marcha pacífica el próximo 25 de marzo en contra de la violencia de género dentro del IPN.

Dicho movimiento se llevará a cabo a las 13:00 horas del viernes, del metro Instituto del Petróleo, con rumbo a la Dirección General del IPN en Zacatenco.