El sábado Benedicto XVI festejará sus 95 años de edad en el Vaticano

Benedicto XVI, el teólogo de Europa, cumplirá este sábado 95 años y lo celebrará en el convento Mater Ecclesiae del Vaticano de manera íntima y discreta, de la misma manera en la que vive desde que hace más de nueve años cuando renunció al pontificado.

Según las últimas informaciones sobre su salud, el Papa emérito está “débil físicamente”, pero mantiene lúcida la mente que “funciona” a pleno rendimiento, según aseguró la semana pasada en una entrevista con el periódico italiano Oggi su secretario personal, el arzobispo alemán Georg Gänswein. “El Papa Benedicto está débil físicamente, pero la mente funciona muy bien”, indicó su secretario en quien delegó cualquier comentario ante la prensa.

También incidió en que hay personas que “lo atacan, lo hieren y montan polémicas para contraponerlo a Bergoglio”. Gänswein defendió la posición de Benedicto XVI frente a las acusaciones que cuestionaban su comportamiento cuando era arzobispo de Múnich en la gestión de cuatro casos de abusos sexuales reportados en un informe con datos publicado por la Iglesia alemana. Así, su secretario pidió perdón en su nombre y aclaró que, si al principio había negado su participación en una reunión en 1980 en la que se trató el caso de un sacerdote pederasta, no fue con “mala intención” sino por “un descuido en la edición de su declaración”, ante el bufete de abogados alemán encargado de redactar el informe sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica alemana.

El Papa emérito vive recluido en oración y no suele prodigarse en eventos de carácter público. En los últimos meses limitó sus salidas por motivos de salud. Uno de los últimos desplazamientos tuvo lugar en junio del 2020 cuando viajó hasta Munich, su ciudad natal, para acompañar en las últimas horas de vida a su hermano mayor, Georg Ratzinger, que falleció días más tarde de la visita. En una de las fotografías más recientes de Benedicto XVI, publicada en la cuenta social de Twitter ‘La vigna del Signore (la viña del Señor)’ que data del pasado 31 de enero, se ve al Papa emérito, vestido con un abrigo y bufanda blanca sentado en un banco de los jardines del Vaticano.

Benedetto XVI con un monsignore (31 gennaio 2022) pic.twitter.com/c1AScB5knq — La Vigna del Signore (@vignadelsignore) February 1, 2022

Tampoco son frecuentes sus declaraciones a la prensa que suele delegar a su secretario personal Gänswein. Tres días después de su cumpleaños, el 19 de abril, será el 16 aniversario de su elección como Papa número 265 de la Iglesia católica.

Durante sus ochos años de pontificado encaró con valentía los problemas de la Iglesia católica, como los casos de abusos sexuales a menores o la reforma del Banco Vaticano. Proclamó a 34 santos y alrededor de 600 beatos, entre ellos, su predecesor el papa Juan Pablo II el 1 de mayo de 2011; algo que no ocurría desde la Edad Media.

También se convirtió en el primer papa tuitero, aportando modernidad a la Iglesia y continuó el camino de su predecesor Juan Pablo II al visitó 24 países de cuatro continentes en 100 días de los dos mil 800 de su pontificado. Viajó 3 veces a España, y Asia fue el único continente al que no llegó a ir.

Su renuncia al pontificado se produjo después de un año marcado por el denominado caso ‘Vatileaks’, el escándalo de la filtración de documentos reservados, que concluyó con la concesión de la gracia por parte de Benedicto XVI a su ex mayordomo, Paolo Gabriele.

ELECCIÓN Y PONTIFICADO

Joseph Aloisius Ratzinger, nacido en Baviera (Alemania) el 16 de abril de 1927, fue elegido como 265 pontífice el 19 de abril del año 2005, tras el fallecimiento de Juan Pablo II. Además de su lengua materna, la alemana, Benedicto XVI habla italiano, latín, francés e inglés. Tras su elección, el Santo Padre aseguró publicamente que “hasta cierto punto, le dije a Dios ‘por favor, no me hagas esto…’. Evidentemente, Él no me escuchó”.

Como Papa, Benedicto XVI encaró problemas de la Iglesia, como los abusos sexuales. Durante su pontificado, el Vaticano reconoció cuatro mil casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos. El Papa emérito pidió entonces una profunda renovación de la Iglesia y coordinó el lanzamiento de una página web para aprender a prevenir los abusos sexuales a menores.

Además, aportó ‘modernidad’ a la Iglesia al inaugurar su primera cuenta oficial en la red social Twitter, @Pontifex, con el objetivo de “dar mayor alcance al mensaje evangélico”. Su primer tuit, en la cuenta de @Pontifex, transmitió el siguiente mensaje: “Unitati christifidelium integre studentes quid iubet Dominus? Orare semper, iustitiam factitare, amare probitatem, humiles Secum ambulare”. El mismo mensaje era lanzado poco antes en español para sus seguidores en lengua hispana: “¿Qué nos pide el Señor para contribuir a la unidad de los cristianos? Orar constantemente, practicar la justicia, amar la bondad y seguirlo”.

➡️ Da giovedì 7 a mercoledì 13 aprile, in preparazione al 95° genetliaco, per riscoprire le tematiche fondamentali della vita e dell'apostolato di Joseph Ratzinger



📌 https://t.co/xfsHRqjsGK#Benedetto95anni pic.twitter.com/vGa5Nqwnr5 — La Vigna del Signore (@vignadelsignore) April 5, 2022

Durante su pontificado, Benedicto XVI aprobó el 27 de octubre de 2007, la mayor beatificación que ha tenido lugar en la historia de la Iglesia. En ella, 498 españoles asesinados durante la Segunda República y la Guerra Civil fueron proclamados beatos al ser considerados ‘mártires del siglo XX’. Asimismo, el 1 de mayo de 2011, Benedicto XVI beatificó a su antecesor, Juan Pablo II, en una multitudinaria ceremonia que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Desde la Edad Media, ningún Papa había beatificado a su antecesor.

Benedicto XVI cambió en 2007 las normas del cónclave. Así convirtió en un requisito indispensable la mayoría cualificada, de dos tercios de los cardenales electores, para elegir al pontífice. De esta manera, derogó el paso a mayoría absoluta (la mitad más uno) a partir del trigésimo tercer escrutinio. Con las nuevas normas, sólo pueden ser ‘papables’ los candidatos de muy amplio consenso. En 2009 revocó la excomunión a los obispos ordenados por Lefebvre y abrió las puertas de la Iglesia de Roma a los tradicionalistas anglicanos.

Enfrentó la reforma del Banco Vaticano y en 2010 promulgó el documento para luchar contra el blanqueo de dinero en las instituciones financieras vaticanas, el primero decretado por un pontífice.

SIMPLE, HUMILDE Y TRABAJADOR

El cardenal Ratzinger, conocido como “guardián de la fe”, por su condición de Prefecto para esta Congregación, fue elegido como sucesor de Juan Pablo II el 19 de abril de 2005, cuando, según ha declarado él posteriormente, ya “esperaba retirarse pacíficamente”. Durante su primera aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro como nuevo Pontífice, Benedicto XVI destacó la figura de su predecesor y se mostró sorprendido de que le hubieran elegido a él ”un simple y humilde trabajador de la viña del Señor”, como nuevo representante de Dios en la Tierra.

Benedicto XVI redactó tres cartas encíclicas desde su elección el 19 de abril de 2005 hasta su renuncia el 28 de febrero de 2013: ‘Deus Caritas Est’, del latín ‘Dios es amor’(2005), ‘Spe Salvi’, del latín ‘Salvados en esperanza’ (2007) y ‘Caritas in Veritate’, del latín ‘La caridad en la verdad’ (2009). A lo largo de su vida, también ha escrito numerosos libros y compaginó la escritura con la docencia, sobre todo en el ámbito de la filosofía y la teología.

El primer viaje de Benedicto XVI fue a Alemania (su país natal) para reunirse en Colonia con los jóvenes del mundo entero del 18 al 21 de agosto en la Jornada Mundial de la Juventud mientras que el último viaje apostólico del Papa emérito fue del 14 al 16 de septiembre de 2012 a Líbano, con ocasión de la firma y publicación de la Exhortación Apostólica Postsinodal de la Asamblea Especial para Oriente Medio del Sínodo de Obispos.

