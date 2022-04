Feminista es acusada de transfóbica; modelo le mandó fotos en ropa interior

Victoria Volkova Hasta el momento, la modelo no ha respondido a las acusaciones. (Especial)

Han acusado a Victoria Volkova, mujer trans, por haber enviado fotos en ropa íntima sin consentimiento del destinatario.

Ixchel Villareal, mujer, mamá y psicóloga feminista, como se describe en su cuenta de Twitter denunció a Victoria Volkova por haberle enviado fotos en ropa íntima.

También puede interesar: Detienen en Nueva York a mujer trans de 83 años por asesinar y descuartizar a su pareja

“El 18 de abril del presente año recibí un mensaje por parte de la influencer mexicana Victoria Volkova, dicho mensaje contenía una foto de ella recién despierta, en ropa interior”, platicó.

El mensaje de Victoria Volkova, quien se ha asumido como mujer trans, se da después de videos que publicó Ixchel especificando las diferencias entre sexo y género.

También puedes leer: ¿Transfobia? Autoridad de SLP invalida identidad de mujer trans desaparecida

Victoria Volkova además de ser actriz, modelo e influencer, fue la primera mujer trans en aparecer en la portada de Playboy México en el 2020.

En su publicación, Ixchel Villareal pide que se aplique la Ley Olimpia. Sin embargo, en entrevista con Marcela Hernández, integrante del Frente Nacional para la Sororidad e impulsora de la Ley Olimpia, señala que como tal Victoria no cometió un delito.

“Es decir... El derecho penal tiene que ser muy cuidadoso y específico. No puede ser que se piense que es posible meter a la cárcel a una persona por tener una conducta que te resultó incómoda. De eso no se trata. En el derecho penal la descripción de las conductas que configuran los tipos penales son más específicas”, dijo en entrevista.

Victoria Volkova me envió fotos en ropa interior sin mi consentimiento, esto incurre en un delito cibernético tipificado ya bajo la conocida “Ley Olimpia”. #LeyOlimpiaParaVicoVolkova #VictoriaVolkova #AcosoSexual #CiberAcoso #FeminismoConsciente pic.twitter.com/eAlgvcLig0 — Ixchel Villarreal (@fem_consciente) April 20, 2022

DECLARACIÓN DE IXCHEL

Ixhcel Villareal dijo que se sintió incómoda al recibir la fotografía: “Al ver este mensaje me sentí muy incómoda pues no entendía el contexto de dicha foto dentro de la conversación que se había iniciado por parte de ella una noche antes. Yo no di consentimiento para recibir este tipo de imágenes de su parte”.

“Al meditarlo me di cuenta que esta incomodidad tiene un nombre: CiberAcososexal”, publico en su cuenta de Twitter, Ixchel Villarreal.

Ixchel genera contenidos en los que explica las diferencias entre sexo y género, según ella “El sexo es algo biológico, es xx o xy, de manera simple y general y eso significa que eres macho o hembra. El género son roles sociales impuestos por el patriarcado, según lo que hay en medio de nuestras piernas, el género se asigna, nos lo imponen”, dice en sus videos.

Ixchel asegura que le han señalado de transfóbica e incluso TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist, en inglés), que es un término que las feministas consideran igual de ofensivo que “feminazi”. Sin embargo, ella explica que jamás ha incitado a nadie a insultar, ofender o discriminar a alguna persona transexual.

De acuerdo con Marcela Hernández, integrante del Frente Nacional para la Sororidad e impulsora de la Ley Olimpia, Hay desinformación sobre el tipo penal de Ley Penal que son los delitos contra la intimidad sexual, las conductas que penalizan son la difusión no consentida de contenido íntimo sexual, es decir, sí establece en la definición de la violencia digital como violencia, sí es acoso, sí ella se sintió incómoda, no es una conducta penalizada, puede considerase violento.

LO MEJOR DE PUBLIMETRO TV