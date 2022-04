Crece la incidencia delictiva en la alcaldía Cuauhtémoc durante 2022

De acuerdo con las estadística delictivas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc fue la que registró la mayor cantidad de ilícitos durante el primer trimestre de 2022.

La incidencia delictiva en la demarcación que encabeza Sandra Cuevas se incrementó 26.4% entre enero y marzo de 2022. En enero la FGJ reportó la comisión de 2 mil 446 delitos en la Cuauhtémoc; en febrero la cifra se elevó a 2 mil 678; mientras que para marzo ascendió a 3 mil 105.

Aumentan robos a pasajeros y violaciones

Los ilícitos que tienen mayor incidencia en esta alcaldía son los delitos contra el patrimonio entre los que figuran el robo, el fraude, el daño a propiedad ajena y la extorsión.

Entre enero y febrero los robos a pasajero a bordo del metro se incrementaron 68.75% en esta demarcación, pasaron 16 a 27; mientras que los robos a bordo de Metrobús crecieron 18.18% durante el mismo periodo, al pasar de 11 a 13. En tanto que las violaciones se incrementaron 7% durante el primer trimestre de 2022, con respecto al mismo lapso de 2021, al pasar de 68 a 72.

Dicho incremento en la incidencia delictiva coincide con lo reflejado por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del primer trimestre de 2022, la cual señala que la percepción de inseguridad de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc subió del 61.1% registrado en diciembre de 2021, al 64.9% en marzo de 2022.

Sandra Cuevas tiene otros datos

Apenas el 4 de abril la alcaldía Cuauhtémoc celebró que durante los primeros cinco meses de gobierno de Sandra Cuevas, la demarcación bajó la incidencia delictiva en 32.6% “a pesar del reducido número de personal policiaco asignado”.

No obstante, al contrastar las cifras de los primeros tres meses de 2022 con los de 2021, no solo no se muestra una reducción en la incidencia delictiva, sino que se registra un aumento del 18.64%, al pasar de 6 mil 938 delitos a 8 mil 229 en el presente año.

