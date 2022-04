Layda Sansores manda a diputados de oposición con su “chingada madre”

En el marco de la entrega de computadoras para jóvenes de distintos municipios de Campeche realizada en Ciudad del Carmen, Layda Sansores arremetió contra los diputados que se opusieron a la reforma eléctrica el pasado 10 de abril en el Congreso de la Unión, y los mandó con su “chingada madre”, pues aseguró “los traidores no tienen cabida” en el estado que gobierna.

Este 26 de abril, la gobernadora de Campeche entregó 400 equipos de cómputo a estudiantes de nivel medio superior y superior de los 13 municipios de la entidad como parte del programa de Bienestar Digital, mismo que tiene por objetivo entregar equipos de cómputo completos, funcionales y durables para estudiantes de escasos recursos.

No obstante, durante su intervención, Sansores San Román aprovechó para enviar un mensaje a los legisladores de los partidos de oposición.

“Los que trabajan para los Iberdrolas y trabajan para su chingada madre, ¡pues que ahí se vayan! Ésta no es su tierra, éste no es su mundo. Por eso los traidores no tienen cabida en Campeche”.

— Layda Sansores San Román.