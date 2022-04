Morena solicitará que Lía Limón pida licencia mientras se investiga abuso policial

Luego de que los diputados locales denunciaron en el Congreso de la Ciudad de México un caso de presunto abuso perpetrado por elementos de la Policía Bancaria Institucional (PBI) el 19 de abril en la alcaldía Álvaro Obregón; integrantes del Comité Ejecutivo de Morena en la CDMX, aseguraron que la alcaldesa Lía Limón deberá declarar ante la autoridad competente sobre cuál es su responsabilidad por las agresiones en contra del ciudadano Francisco Alvarado.

Tomás Pliego Calvo, dirigente de Morena en la CDMX, relacionó los hechos con la etapa represiva –ocurrida en los años sesenta y setenta– conocida como la “Guerra sucia”, e informó que se presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX este 25 de abril.

En la rueda de prensa que se llevó a cabo en el Senado de la República, el morenista aclaró que la denuncia se presentó por el maltrato que sufrió el ciudadano y porque la PBI brinda servicios de seguridad a distintas alcaldías y, en este caso, su mando superior es Lía Limón.

“Sin lugar a dudas la alcaldesa tiene que responder, dar la cara, tiene que decir si ella dio la orden o no la dio para que fuera detenido el señor Alvarado, y de que se hace responsable. Porque la jefa directa inmediata de la policía es la alcaldesa”, indicó.

Por su parte, la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, señaló que solicitarán que Limón García remueva de su cargo a los servidores públicos responsables de los hechos que derivaron en el delito de tortura contra de Francisco Alvarado; así como que la edil de Álvaro Obregón solicite licencia mientras se determina su grado de participación en los hechos.

“Esta ciudad no puede regresar al pasado y permitir que las autoridades, en este caso de la alcaldía Álvaro Obregón hagan uso extremo de la fuerza pública, torturen y detengan arbitrariamente a ciudadanas y ciudadanos. Esta ciudad a lo largo de su corta historia democrática ha dejado claro que las autoridades están para servir a los ciudadanos y la policía no tiene por qué estar al servicio de las visiones autoritarias de los alcaldes del PAN”.

De acuerdo con lo referido por los morenistas y la víctima, alrededor de las 13:50 horas del 19 de abril los policías de la patrulla AO02-3 se llevaron a Alvarado Hernández sin especificar a sus familiares los motivos de su detención, y sin que ésta fuera registrada en la plataforma del Sistema Nacional de Detenciones.

“El señor Alvarado fue llevado a las calles de Avenida Central y Calle 4, en donde diez policías lo golpearon de manera incesante hasta que lograron que les diera su clave de acceso a su teléfono celular para borrar un video que había grabado, en el cual policías agredieron físicamente a su sobrino menor de edad, que además es débil visual”, narró la diputada local Valentina Batres.

Después en un lapso de casi cinco horas, el ciudadano fue trasladado al Ministerio Público de Avenida Toluca, ubicado en la colonia Tizapán de Álvaro Obregón; posteriormente al Juzgado Cívico ubicado en la colonia Cristo Rey; y finalmente, a un juzgado de la delegación Miguel Hidalgo donde fue acusado de alterar el orden por impedir el derribo de una barda que propiciaría la inundación de su casa; sin embargo, fue liberado al considerarse que no había delito que perseguir.

No obstante, durante los traslados Alvarado Hernández fue despojado de sus pertenencias (reloj y celular); se le torturó y fue víctima violencia psicológica por parte de los policías. Se le cubrió la cabeza con una bolsa y recibió golpes en cara y cuerpo que, de acuerdo con Batres, comprometieron el funcionamiento de los ojos y nariz de la víctima.

“Mi delito fue grabar los videos y afectaciones a mi muro, ese fue mi gran delito. Abusaron de mí, prácticamente, dos policías bancarios que no me explicaron mi delito a seguir. Situación que me llevó a los golpes y la tortura, y el delito que cometí fue nada más grabar las afectaciones de mi muro”

— Señaló Francisco Alvarado Hernández el pasado 21 de abril.