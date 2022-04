Estudiantes se manifiestan por muerte de compañero a manos de la Guardia Nacional en Guanajuato

Estudiantes de la UG, León marchan por el asesinato de Ángel

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato realizaron una manifestación en las instalaciones de la Guardia Nacional, sede San Carlos La Roncha, donde exigieron justicia para su compañero Ángel Yael, asesinado a tiros por un elemento de la GN el miércoles pasado en Irapuato.

“Ángel no murió, la Guardia lo mató”, “¡Justicia, justicia!”, “La Guardia no me cuida, la Guardia me asesina”, expresaron durante la manifestación de este viernes; este es el segundo día de protestas de la comunidad estudiantil.

Estudiantes. Compañeras de Ángel durante la manifestación de este viernes. Melissa Esquivias (René Fúnez)

Afuera de la corporación, los inconformes colocaron cartulinas y hojas con mensajes de indignación, de repudio a la violencia, y por la inseguridad y a la misma Guardia Nacional.

Instalaciones de la Guardia Nacional. Estudiantes colocando mensajes en las afueras de la dependencia. Melissa Esquivias

Los compañeros de Ángel Yael rindieron un homenaje al joven que cursaba el cuarto semestre en la licenciatura de Agronomía de la Universidad de Guanajuato, con sede en la comunidad El Copal de Irapuato.

El joven fue privado de la vida durante una persecución y disparos de la Guardia Nacional a una camioneta en la que circulaban cuatro estudiantes.

Los estudiantes colocaron veladoras encendidas y flores en el acceso principal del cuartel de la GN, ubicado a un costado de la carretera León-Silao.

Mensaje de estudiante. "Vengo muerto de la uni", espero y un día no sea literal. Melissa Esquivias (René Fúnez)

CNDH ya investiga la muerte de Ángel

Tras el homicidio de Ángel Yael Ignacio Rangel y las lesiones que sufrió Alejandra Carrillo Franco, ambos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que radicó el expediente de queja CNDH/2/2022/3962/Q para investigar lo sucedido el miércoles pasado.

La Comisión expreso que: “reprueba todo acto de violencia y cualquier conducta que esté fuera de la ley por parte de las y los servidores públicos”. Los derechos humanos de las personas, agregó, “deben ser respetados y protegidos, y las acciones de las autoridades deben estar encaminadas a su cumplimiento para evitar conductas indebidas y contrarias a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza que rige la actuación de la Guardia Nacional y demás instituciones que participan en labores de seguridad ciudadana”.

Lo más visto en Publimetro TV: