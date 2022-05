Turista abusada sexualmente en hotel de Cancún lamenta estigmatización de las autoridades

Durante el primer trimestre del año, Quintana Roo se ubicó como el tercer estado con más denuncias por abuso sexual, tal y como el que sufrió una turista extranjera dentro del Hotel Ocean Coral & Turquesa de Cancún.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelaron que la entidad gobernada por Carlos Joaquín presenta una tasa de 3.45 casos de abuso sexual por cada 100 mil habitantes, cifra muy superior a la media nacional que se ubicó en 1.05.

Asimismo, la tasa de abuso sexual en Quintana Roo es la tercera más alta en México, solo superada por Sonora (3.78) y Chihuahua (3.69).

En total, en el primer trimestre del año se reportaron 248 casos de abuso sexual. Lo anterior significa un aumento de 118% con respecto a lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

Regina, joven que denunció un supuesto abuso sexual dentro del Hotel Ocean Coral & Turquesa de Cancún, lamentó que siempre culpen a las mujeres que son abusadas sexualmente porque no estaban acompañadas o porque ingirieron bebidas alcohólicas.

De igual forma, criticó que las autoridades judiciales estigmaticen a las mujeres por no gritar, defenderse o recordar las características de su atacante.

Asimismo, Regina criticó que el hotel le haya respondido que sus cámaras no funcionaban.

“Hoy entendí porque el 97% de las personas que son abusas sexualmente no denuncian. Hoy entendí qué implica un cansancio y agotamiento emocional casi imposible de sostener: implica quedarte con los pies en la tierra y con toda la fuerza difícil de generar ante la policía preguntando una y otra vez ‘¿Por que no gritaste? Esa pregunta genera un sentimiento de tanta impotencia. Hubiera querido gritar y expresar la tristeza y el enojo que sentí cuando mencionaron que sus cámaras (del hotel) no servían”.

— Regina