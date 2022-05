Colocan panistas antimonumento en memoria de las víctimas de la Línea 12 del Metro

A un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro, que dejó 26 personas muertas, la dirigencia del PAN y diputados locales colocaron un antimonumento en las avenidas de Reforma y Bucareli.

Andrés Atayde, presidente del PAN en la Ciudad de México, quien estuvo acompañado por la senadora Kenia López Rabadán y legisladores locales, encabezados por Christian Von Roehrich, explicó que la colocación de este antimonumento busca honrar la memoria de las familias y las víctimas, pero sobre todo, para no olvidar qué fue la opacidad, corrupción y negligencia de Morena los responsables de esa tragedia.

“A casi un año del desplome de la Línea 12 del Metro, no hay justicia para las víctimas y sus familias, no hay resultados, ni mucho menos culpables. Solo hay olvido, encubrimiento y opacidad por parte del Gobierno morenista de la Ciudad de México. Nosotros no los olvidamos y por eso hoy nos encontramos aquí para honrar la memoria de los 26 fallecidos y evitar su olvido”.

Atayde aseveró que las víctimas han sido objeto de presiones, chantajes, extorsiones y falta de palabra, por eso “es una vergüenza para un gobierno que se autodenomina de innovación y de derechos que las familias de las víctimas hayan tenido que acudir con abogados a instancias internacionales para encontrar justicia, algo que no han encontrado en el gobierno de los vagones caídos”.

En su oportunidad, Kenia López dijo que a un año de la tragedia, las autoridades no han dado respuesta porque es evidente que el gobierno de Morena solapa la corrupción y la negligencia de sus amigos.

“Es claro que a un año de esta tragedia el gobierno no es capaz de dar justicia, verdad y reparación a las víctimas de esta tragedia porque aunque hoy la Fiscal quiso dar a entender que ya han reparado al daño a la mayoría de las víctimas eso es una mentira, no es real, no hay garantías de no repetición. A un año de la tragedia no hay ninguna persona en la cárcel como responsables de esta negligencia y esta corrupción”.

— Kenia López