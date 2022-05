Exigen diputados a Cabeza de Vaca transparentar recursos para compra de medicamentos

Diputados locales de Morena en el Congreso de Tamaulipas pidieron al gobierno estatal, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, conocer el uso de los recursos que han sido utilizados para la compra de medicamentos.

La diputada Casandra de los Santos Flores presentó una iniciativa en la que solicita la comparecencia de la secretaria de Salud en la entidad, Gloria de Jesús Molina Gamboa, a fin de que de rinda un informe detallado sobre el uso de los recursos destinados a la salud.

Asimismo, pidió conocer las licitaciones para la compra de medicamentos, y de igual manera, con quiénes se realizaron los contratos para la distribución de los mismos.

Lo anterior, dijo, para demostrar que el gobierno del estado miente al asegurar que hay escasez de medicamentos.

“El PRIAN no se ha cansado de mentirle al pueblo, los medicamentos para los niños con cáncer están garantizados y la atención a los padres de familia se ha mantenido con las más de 40 reuniones encabezadas por el Instituto para el Bienestar (Insabi). No más mentiras, no vamos a permitir que se siga lucrando políticamente con este tema tan sensible”.

— Gloria de Jesús Molina Gamboa