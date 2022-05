“PAN no tiene memoria ni vergüenza”, critican antimonumento por Línea 12 del Metro

Las criticas hacia el PAN se basaron en que los legisladores no son víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro y quieren lucrar con la tragedia FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Organizaciones que participan en la instalación de antimonumentos, en varios puntos de la Ciudad de México, repudiaron a los diputados del Partido Ación Nacional (PAN) que colocaron una estructura para recordar el primer aniversario del colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro, ya que los legisladores no son víctimas de ese hecho por lo que solo se aprovecharon de la tragedia para ganar simpatías.

“Como muchos integrantes de la clase política, no tienen limites de dignidad. El PAN realizó la instalación de un supuesto antimonumento que no fue sino una ruin estratagema de propaganda política. Podría ser chistosa su farsa si no fuera en este país adolorido por la violencia”.

Las organizaciones dijeron que el PAN también es responsable de diversos agravios a la sociedad, ya que los antimonumentos se han colocado en memoria de los mineros de Pasta de Conchos, quienes murieron por una explosión ocurrida en febrero de 2006, en el gobierno de Vicente Fox.

También se colocó uno frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el incendio de la Guardería ABC, en donde 49 bebés fallecieron, este caso ocurrió el 5 de junio de 2009, en el gobierno de Felipe Calderón.

#ConLosAntimonumentosNo Comunicado dirigido al Partido Acción Nacional: El 2 de mayo de 2022 el Partido Acción... Posted by Témoris Grecko on Wednesday, May 4, 2022

Por esto, criticaron a los panistas que colocaron el antimonumento, pues mostraron su poco interés por las expresiones ciudadanas, pero sí se vio su necesidad de ganar votos y dinero.

“Expresamos además nuestra indignación porque el PAN no tiene memoria ni vergüenza: es un partido con las manos manchadas de sangre, fueron ellos quienes iniciaron la mal llamada guerra contra el narcotráfico que ha convertido en una gran fosa clandestina”.

Añadieron que los antimonumentos se han colocado en una ruta sobre Paseo de la Reforma para denunciar los pendientes de justicia en el país, mismos que no han sido solucionados por ningún partido político, “de ellos solo hemos recibido impunidad”.

También se solidarizaron con las víctimas y familias de los fallecidos y heridos por la caída de un tramo del viaducto elevado por donde circulaba el Metro, tragedia en la que 26 personas murieron y más de 100 quedaron heridas, por lo que se suman a la exigencia de justicia.

“Exigimos al PAN que recoja su propaganda política, ese falso antimonumento que ofende la memoria de quienes faltan, pero además que ofrezca disculpas a las víctimas y sus familiares ante su acción ruin. Que se abstengan de voltear a ver a las grandes deudas solo para conquistar votos. Mientras no resuelvan, son ustedes cómplices de la impunidad”.