Exigen justicia por feminicidio de América Lizeth; tenía 17 años y estaba embarazada

Colectivos feministas y mujeres de distintos ámbitos exigieron justicia por el feminicidio de América Lizeth, la joven de 17 años y tres meses de embarazo, quien fue asesinada con un disparo de arma de fuego en la cabeza mientras descansaba en una cama de su domicilio en Puerto Escondido, Oaxaca.

A través de un pronunciamiento dirigido al gobernador de la entidad, Alejandro Murat; al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Arturo Peimbert Calvo; al vicefiscal de la región de la Costa, Pedro García Pelayo; y al defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Escamilla, manifestaron su exigencia de “justicia pronta y expedita” y pidieron la investigación se realice con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.

Asimismo, mujeres, familiares y amigos de América Lizeth marcharon por las calles de Puerto Escondido este 9 de mayo para pedir justicia por el feminicidio. Ahí , la madre de la joven, Celia Colmenares, denunció malos tratos e irregularidades por parte de las autoridades y externó a medios locales sus exigencias de justicia.

De acuerdo con los reportes de los hechos, minutos antes de la media noche, América Lizeth estaba descansando en su domicilio, ubicado en la colonia Sector 2000 del municipio de San Pedro Mixtepec, cuando su pareja, Marcos “G”, accionó su arma propinándole un balazo en la sien que provocó su muerte.

Al lugar arribaron autoridades municipales y paramédicos que intentaron reanimar a la joven sin éxito. En el lugar fue detenido Marcos “G”, quien se deslindó de los hechos. En el momento el presunto responsable señaló que ambos se encontraban durmiendo, cuando un hombre que vestía bermudas negras ingresó al dormitorio para dispararle a América, mismo que, según el detenido, habría huido con rumbo desconocido a bordo de un automóvil golf de color rojo.

Sin embargo, la FGEO informó que el 9 de mayo se presentó ante el Juzgado de Control a Marcos “G”, como probable responsable del delito de feminicidio agravado. De acuerdo con la carpeta de investigación 15927/FCOS/PUERTO/2022 el imputado agredió con un disparo de arma de fuego a la víctima el pasado 7 de mayo.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el arma homicida, presuntamente de calibre 45, fue encontrada en el lugar de los hechos pero las autoridades no quisieron hacer las pruebas balísticas. No obstante, también trascendió que Marcos “G” se negó a hacerse la prueba de rodizonato de sodio por la asesoría de sus abogados.

“Él la mató, yo vi, yo sé, yo sé ¿y por qué no me creen? Yo vi todo, yo escuché los balazos, yo escuché todo, yo viví todo con mi hija, yo escuché los balazos y no es posible que las autoridades no hagan nada. Tienen todas las pruebas, tienen todo en sus manos. Escondieron el arma y después dijeron que venían a buscarla, e hicieron ellos mismos mucho desastre, no estuvo bien desde un principio”,

— Celia Colmenares.