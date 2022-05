Layda Sansores exhibe nuevos audios de Alito Moreno; llama al INE a dar su opinión

En el llamado “Martes del Jaguar”, Layda Sansores San Román exhibió nuevos audios del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, en el que conversa con el publicista español Antonio Solá y con el secretario del partido tricolor, Hugo Gutiérrez, con quienes habla de proveedores de artículos propagandísticos para la campaña de Christian Castro Bello por la gubernatura de Campeche en 2021.

En el primer audio se escucha a “Alito” hablar con quien Sansores afirma que es Solá, sobre una posible reunión que ambos sostendrían en Campeche. ”Es el de los cinco millones de dólares”, indica Sansores haciendo referencia al audio que filtró el pasado 3 de mayo en el que Moreno Cárdenas habla de pagos millonarios al publicista español, presuntamente para campañas de desprestigio durante las elecciones de 2021 en el estado que hoy gobierna la morenista.

Asimismo, Sansores afirmó que Solá, a quien se le atribuye la creación de la frase “López Obrador es un peligro para México”, también está participando con Alito y PRI en la campaña electoral por gubernatura de Hidalgo; no obstante, indicó que el candidato de Morena, Julio Menchaca, se alzaría con la victoria el próximo 5 de junio.

“Que le surtan, ya luego ven quien v#%¢@s paga eso”

En el segundo audio, Moreno sostiene una conversación con Gutiérrez, en la que, con lenguaje altisonante, “Alito” le exige que arregle un tema con proveedores de productos propagandísticos. El dirigente priista ordena al secretario del partido tricolor que consiga 100 mil gorras para la campaña electoral del tricolor de 2021 en Campeche.

“Coño que le surtan, ya luego ven quien vergas (sic) paga eso, eso se paga después de la elección” señala Moreno Cárdenas, y luego instruye a Gutiérrez para que solicite las gorras y amagó con desquitarse con el secretario del PRI si no se lograban los resultados en los comicios electorales. “Porque el día que no salgan los resultados de Campeche a todos ustedes me los voy a chingar también”.

«¿Pero qué trato se le da a los proveedores? No les pide mil “a ver que cómo me ayudas, solidario”, les pide 100 mil gorras, pues qué le daría este señor», cuestionó la gobernadora de Campeche y señaló que sería bueno conocer la opinión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los gastos de campaña que menciona en su conversación de Gutiérrez y si estos representan un delito electoral.

“Yo por pura curiosidad morbosa se lo voy a escribir al INE, que me digan si es cierto, o qué tanto. Lo sabremos muy pronto”. — Layda Sansores San Román.

