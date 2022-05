Layda Sansores filtra audio de Alito Moreno sobre pagos de mdd a Antonio Solá

Layda Sansores filtró un audio en el que presuntamente el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cardenas, habla sobre pagos de más de 4.5 millones de dólares al publicista español, Antonio Solá, para campañas de desprestigio durante las elecciones de 2021 en Campeche.

En el audio se escucha a Moreno Cárdenas conversar con otro interlocutor que dice “Solá ya tiene la mitad”, por lo que “Alito” pregunta “¿cuánto le pagaste”, la respuesta es “2.5 en dólares, puestos ya en Panamá”, y agrega que está por salir otro embarque con “otros 2.5 en transferencia”. Más adelante el priista aclara que el interlocutor luego va “a resolver Campeche” y remata, “que hacen falta cuatro más”.

Sobre el audio Sansores adelantó que “Alito” va a intentar deslindarse argumentando que no es su voz y refirió que se contrató a Solá para hacer campañas de desprestigio.

«Para hacer daño, para hacer campañas de desprestigio, no juego limpio. Entonces claro que no quieren la reforma electoral porque yo creo que eso debería ser severamente sancionado. Y no me pueden decir que no e su voz, porque ahora va a salir: “no es mi voz, me imitaron”»

— Layda Sansores