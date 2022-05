Presidente de Bolivia se une a AMLO y advierte con no ir a Cumbre de las Américas

Luis Arce Se unió a AMLO y dijo que no asistirá si EU no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre. (Cuarto Oscuro)

El presidente boliviano Luis Arce anticipó que podría no asistir a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países un día después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo una advertencia similar ante la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro.

“Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena y, de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, escribió el martes por la noche el mandatario boliviano en sus redes sociales.

Un día antes el presidente Andrés Manuel López Obrador advertió que “si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo” al cuestionar la decisión de Washington de no invitar a algunos países a la cumbre que se realizará en junio en Los Ángeles. López Obrador indicó que en su lugar podría asistir el canciller Marcelo Ebrard.

Arce endureció su posición después de que la semana pasada los cancilleres de Bolivia y Venezuela pidieron a Estados Unidos que en la Cumbre de las Américas “no se excluya” a ningún país.

El ministro de Exteriores venezolano Félix Plasencia visitó el pasado martes a su par boliviano Rogelio Mayta. Plasencia expresó que es “anacrónico celebrar una Cumbre de las Américas donde se excluye a algunos miembros de esta región”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes al ser consultada sobre la posibilidad de que los representantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba sean excluidos de la Cumbre de las Américas que “no se ha tomado una decisión final”.

“Aún no hemos tomado una decisión sobre quién será invitado y aún no se han emitido invitaciones”, indicó Psaki durante una conferencia de prensa.

