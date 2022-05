Gobernador de Veracruz asegura que la Fiscalía no negociará con Marlon Botas, presunto feminicida de Montserrat

Fiscalía de Veracruz Aseguran que no van a negociar con el presunto feminicida. (Especial)

Luego de que difundiera su mensaje ante los medios de comunicación, Marlon Botas, presunto feminicida de Montserrat Bendimes Roldán, en donde se ofrece entregarse a cambio de que liberen a sus padres, quienes se encuentran encarcelados por encubrirlo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la Fiscalía del estado dará con el sujeto.

También te puede interesar: Aparece Marlon Botas, presunto feminicida de Monserrat Bendimes; exige liberación de sus padres

En entrevista el gobernador veracruzano reiteró lo manifestado por la FGE, en el sentido de que no negociarán las denuncias ni las carpetas de investigación, mucho menos con feminicidas. “El joven tendrá que entregarse o en algún momento lo va a detener la Fiscalía”, apuntó.

Incluso, el lunes la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, respondió que la Procuraduría de Justicia no negocia, ni se litiga en medios tras la divulgación del video del presunto feminicida.

“La procuración de justicia no se negocia, ni se litiga en medios. La orden de aprehensión en contra de Marlon ‘N’ por el presunto delito de feminicidio en agravio de Montserrat Bendimes Roldán sigue vigente y los trabajos de investigación para ubicarlo y presentarlo ante la justicia tienen un avance significativo. En este caso, como en todos aquellos en los que se atenta contra una mujer, no habrá impunidad. Reitero, no negociaremos la procuración de justicia”, indicó.

Cabe recordar que desde el ataque a Montserrat el pasado sábado 17 de abril de 2021, Marlon “N” huyó y se encuentra prófugo de la justicia, y hay una recompensa de 250 mil pesos a quien proporcione información para dar con su paradero.

Siete meses después de los hechos, los padres de Marlon, fueron detenidos en la Ciudad de México por el supuesto delito de encubrimiento en la fuga. Hasta el momento se han negado a colaborar para dar más información sobre el paradero de su hijo.

También puedes leer: Capturan a presunto responsable de asesinatos a periodistas en Veracruz

Lo más visto de Publimetro TV