Ramírez Bedolla afirma que estrategia contra el crimen no es de “mátalos en caliente”

Alfredo Ramírez Bedolla explicó que la estrategia de seguridad en Michoacán no es la de “mátalos en caliente”, pues buscan generar condiciones para acabar con la impunidad de los delitos perpetrados por el crimen organizado. Asimismo, el mandatario estatal explicó que las fuerzas federales no tienen instrucciones de combatir a los delincuentes mediante el uso de las armas.

«Las fuerzas federales, a diferencia de antes, no tienen la instrucción de matar, “no es mátalos en caliente”, pero sí están cumpliendo con funciones de prevención a los delitos y combate a la delincuencia organizada». — Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

En el marco de la instalación del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz, Ramírez Bedolla habló de la estrategia de seguridad en la entidad, luego de que la semana pasada declaró que se había dejado “atrás” la idea de continuar con la guerra contra los grupos delictivos en Michoacán, y horas más tarde circulara un video en el que se muestra a civiles, presuntamente integrantes de un grupo criminal, hostigando a elementos del Ejército en Nueva Italia, municipio de Múgica.

El gobernador detalló que en la entidad sí se combate al crimen organizado, pero afirmó que “la estrategia tiene variantes, no estamos en guerra, esa no funcionó, y lo vuelvo a repetir, ya no estamos en guerra”, aseveró.

Firmarán convenio de seguridad con gobierno de Jalisco

El mandatario estatal anunció que el próximo 18 de mayo firmará un convenio de coordinación en materia de seguridad con el estado de Jalisco. En ese sentido, Ramírez Bedolla agregó que también se trabaja de forma coordinada con el Estado de México, Colima, Guerrero y Guanajuato.

Cabe señalar que durante los últimos meses, los linderos con Jalisco han registrado una serie de hechos violentos como lo ocurrido el pasado 27 de febrero en la localidad de San José de Gracia (Michoacán), donde un comando armado ejecutó a un número indeterminado de personas. Esto detonó una confrontación entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un grupo armado conocido como Pájaros Sierra, quienes se enfrentaron en Mazamitla (Jalisco) a inicios de mayo.

