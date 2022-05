“Vamos para allá”: ¿Quién fue Raúl Esquivel, ex director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX?

Este martes falleció Raúl Esquivel, conocido como el Jefe Vulcano, quien por 13 años fue el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, hasta 2018 cuando fue presionado para dejar el cargo.

En una entrevista dada a Televisa en 2017, cuando cumplió 48 años de trabajar como bombero, Raúl Esquivel narró que él no pensaba dedicarse a apagar incendios, pero su paso constante frente a la Estación Central le llamó la atención ver un anuncio en el que se solicitaba personal y decidió pedir informes, fue el 1 de agosto de 1969 a los 25 años, cuando inició su trayectoria.

Con un profundo dolor, les informo que tras regresar al hospital por algunas complicaciones, esta mañana mi papá murió.



El Jefe Vulcano, Raúl Esquivel Carbajal murió a los 77 años de edad.



Graúl Esquivel Carbajal murió a los 77 años de edad.

Entre los incendios que atendió destaca el de la tienda Astor el 13 de mayo de 1978 en el cruce de las calles Venustiano Carranza e Isabel la Catolica, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

INCENDIO DE LA TIENDA ASTOR

Era un 13 de mayo de 1978, cuando se vió arder la tienda ASTOR, ubicada en el centro histórico, en las calles de Venustiano Carranza e Isabel La Católica. pic.twitter.com/2JKZF86gfD — Crónicas de Banqueta (@cronicabanqueta) March 31, 2020

El del edificio Miravalle en la calle Medellín 43, en la colonia Roma Norte y que consumió 13 de los 18 pisos del inmueble, el saldo final fue de 18 decesos, 20 heridos y 68 intoxicados.

Así como al explosión de San Juan Ixhuatepec, el 19 de noviembre de 1984 en una planta de almacenamiento de Pemex y que cobró la vida de entre 500 y 600 personas, los bomberos combatieron el incendio por varios días.

En abril de 2014, el Jefe Vulcano fue recocido por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal que le otorgó la Medalla al Mérito en Protección Civil por estar a cargo de la coordinación y operación para el rescate de personas atrapadas, extinción de incendios, primeros auxilios a personas heridas o enfermas y el envío de ayuda a damnificados.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CdMx, lamenta el fallecimiento de nuestro compañero y amigo @Raul_Esquivel_C; deseamos pronta resignación a su familia y amigos. pic.twitter.com/7QCelI7u9t — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 24, 2022

Dos años después, el presidente Enrique Peña Nieto le entregó el Premio Nacional de Protección Civil, en donde agradeció el reconocimiento y lo dedicó a su familia, compañeros y amigos.

“Ser bombero es una de las actividades más gratificantes que puede existir para el ser humano, por ello, este reconocimiento conlleva una gran responsabilidad para mí, revela que mis actividades que he venido realizando a lo largo de mi trayectoria de manera apropiada y todos los esfuerzos realizados no han sido en vano, por lo que me impulsa a seguir trabajando y continuar adelante”.

Raúl Esquivel, Jefe Vulcano, ex director bomberos CDMX En enero de 2016, Raúl Esquivel recibió el Premio Nacional de Protección Civil de manos del presidente Enrique Peña Nieto FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM (Presidencia/Presidencia)

Sin embargo, en marzo de 2018, con la llegada de Ismael Figueroa como secretario general del sindicato de bomberos, que actualmente está prófugo de la justicia, Esquivel fue presionado para renunciar a la dirección del organismo en marzo de 2018, cuando le impidieron ingresar a su oficina.

Aunque el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lo nombró subcomisionado para la reconstrucción de la capital del país tras los sismos de septiembre de 2017.

“Lo que me motivó y sigue motivando es el servicio a los ciudadanos, el contacto con la ciudadanía. Fue contundente porque no creí que yo me retiraría, hay alegría de todos los mensajes y cosas buenas de la gente, las felicitaciones las comparto con mi familia porque fueron un apoyo inmenso, nunca me reclamaron las ausencias. Mi retiro no repercute en los servicios de emergencia: vamos para allá”, fue su despedida.