Arturo Zaldívar anuncia que 376 mujeres presas en Santa Martha aceptaron ayuda del IFDP

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, informó que 376 mujeres que están encarceladas en Santa Martha Acatitla aceptaron ser defendidas por personal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), como se comprometió el pasado 11 de mayo cuando visitó esa cárcel en la Ciudad de México.

El ministro dijo que fueron más de 500 las mujeres que se entrevistaron con los abogados del IFDP, pero no todas aceptaron la defensa, aunque confió en que quienes sí lo hicieron puedan conseguir su libertad.

“En seguimiento del compromiso que asumimos con las internas de Santa Martha, les informo que el IFDP ha tenido entrevistas con 525 mujeres, de las cuales 376 han aceptado que las representen nuestros abogados/as. Esperamos que la defensa se traduzca en la libertad de las mujeres”.

Primera visita de un presidente de la SCJN

Fue el 11 de mayo cuando Zaldívar acudió al penal de Santa Martha Acatitla, con lo que fue la primera vez que un presidente de la SCJN acude a una cárcel, ahí escucho los testimonios de decenas de mujeres que acusaron que están presas injustamente, muchas relacionadas con delitos que cometieron sus parejas sentimentales.

En esa ocasión, la ex secretaria de Desarrollo Social, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles estuvo en la reunión, aunque no planteó su caso, presentó las principales demandas de sus compañeras de encierro.

“Tenemos que desterrar que haya procesos tan largos y que las personas puedan estar 10 o 15 años sin recibir sentencia. Comprobé los vicios del sistema penal mexicano que he señalado desde hace mucho tiempo: los delitos fabricados, las violaciones al debido proceso, fallas de ministerios públicos, de fiscalías, de policías, de jueces, un panorama que refleja el drama de las mujeres en las prisiones de México, me comprometí a analizar lo general y particular estos temas”, dijo Zaldívar.