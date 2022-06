Guerrero: destituyen a directora de los Semefos designada por Evelyn Salgado

La ahora exdirectora general de los Servicios Médico Forenses (Semefos) de Guerrero, Lorena Méndez Leyva, denunció que la Secretaría de Salud (SSA) estatal la removió del cargo de forma arbitraria, y sin recibir notificación alguna.

La especialista en medicina forense, relató a medios de comunicación que minutos antes del mediodía, el personal de la Contraloría Interna de la SSA local, se presentó en sus oficinas para notificarle de su destitución. Méndez Leyva señaló que el nombramiento de su reemplazo viene firmado por Aidé Ibarez Castro, secretaria de Salud estatal.

“Me acaban de informar media hora antes de que llegaran las autoridades de la Secretaría de Salud, me dicen que voy a ser substituida en la dirección de los Semefos en el estado. No me dan la explicación, el motivo, el fundamento, el porqué se me hace ese despido, yo quisiera saber. El nombramiento del nuevo director viene firmado por la secretaria general, la doctora Aidé Ibarez Castro”.

— Lorena Méndez Leyva.