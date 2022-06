Detienen a “El Wicho”, pareja sentimental y presunto responsable del feminicidio de Vania

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México detuvo a Luis “N” alias “El Wicho”, acusado de haber asesinado a su pareja sentimental en la colonia 8 de agosto en la alcaldía Álvaro Obregón, su captura ocurrió en la misma demarcación.

“Tareas de inteligencia, realizadas por nuestros detectives desde que ocurrieron los hechos, permitieron conocer el paradero de este hombre. Es necesario mencionar que con la finalidad de no entorpecer la localización y aprehensión de esta persona, lo mantuvimos con la debida secrecía hasta que fue ubicado en la colonia Bellavista de la alcaldía Álvaro Obregón”, detalló Ernestina Godoy, fiscal capitalina.

Luego de la detención, los elementos de la Policía de Investigación lo llevaron al Reclusorio Oriente, en donde un juez lo requirió para determinar su situación jurídica.

Pero “El Wicho” no solo está relacionado por el feminicida de Vania, sino que también está relacionado con dos carpetas de investigación por el delito de robo y cuenta con un encarcelamiento.

Desde un día antes, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, felicitó a las autoridades por esa detención.

“La @FiscaliaCDMX detuvo al Wicho, presunto feminicida de Vania. Bravo. Este es el primer paso hacia lograr su castigo y un avance en el derecho de las víctimas a la justicia. Un poco de alivio en el corazón de una madre rota #JusticiaParaVania”.

Vania fue localizada sin vida el 26 de marzo en su vivienda, una vecina localizó su cuerpo y avisó a la policía. La madre de la joven de 21 años narró que el día del feminicidio su hija intentó comunicarse con ella varias veces, pero no pudo contestar sus llamadas hasta la última en la que solo le expresó: “Ven por mí”.

“Él le quitaba sus teléfonos para que no tuviera comunicación con nosotros. Dejó a una niña pequeña, desgraciadamente su madre ya no va poder estar con ella, porque este muchacho le arrebató la vida a mi hija y yo quiero que se haga justicia, porque no puede quedar así”, narró Manuel Romero, madre de Vania.