Audio revela que Alito Moreno facturó gastos excesivos de campaña con Televisa

Layda Sansores filtró un nuevo audio del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, en el que el priista habla de justificar gastos de campaña con Televisa, de fondos procedentes de caciques y de candidatos a presidencias municipales.

En compañía del periodista Juan Herrerra, Sansores exhibió la grabación durante la emisión del llamado “Martes del Jaguar”, donde desde marzo se ha encargado de revelar una serie de controversias sobre el priista , sobre presuntos fraudes inmobiliarios, enriquecimiento ilícito y un serie de grabaciones que revelan distintas conversaciones de “Alito” Moreno.

El audio inicia con las palabras de “Alito”, que abre paso a su interlocutor, “me acaba de dejar otro cacique que trajo Javier”, señala la otra persona,“¿cuánto te dejó?”, cuestiona el dirigente del PRI, “no sé, pero me dejó un buen”, revirar el otro personaje. Después Moreno ordena al personaje contar el dinero que recibió, “ahorita, saca todos y cuéntalo coño, ya te dije que lo tienes que ver por si te pregunto”, indica.

Posteriormente se menciona el nombre de Karina Berrón, quien habría acordado con Moreno Cárdenas el pago de 700 mil pesos y se aborda el tema de pagos en efectivo a un sujeto a quien llaman “Bauer” quien tiene relaciones con Televisa, al que le habrían pagado 2.5 millones millones de pesos en efectivo.

“Hugo ¿por qué le pagó en efectivo a Bauer güey?” cuestiona Moreno Cárdenas, a lo que su interlocutor responde “lo que me explicó es para no dejar rastro porque si yo facturo como estoy usando recurso de campaña puede ser observado por la autoridad”.

Ante esto “Alito” señala que al tal Bauer –posiblemente Michel– se le tienen que depositar 2.5 millones millones de pesos más, por lo que sugiere facturarlos como gastos de medios de comunicación con Televisa. “Le puede facturar comunicación, medios, este...pues güey, es Televisa”.

“Él tiene Televisa, él te puede facturar”

Después Moreno Cárdenas manda a llamar a “Hugo” para aclarar el pago a Bauer y cómo se le van a depositar los millones restantes.

AM: Oye Hugo, es que le pagaste a Bauer en cash ¿no?

H: Sí jefe pero es lo mejor que pudimos hacer

AM: Bueno, ahora nada más un tema

H: Lo que pasa es que es dinero de campaña, jefe, y no dejamos rastro si es dinero en efectivo. O hay algo mal en... No lo sabía que no lo podía hacer ¿hice mal?

AM: Mira un tema, eh, ah bueno. Es que, bueno, ya le pagaste en cash, pues está bien, yo pensé que le podías pagar porque él tiene Televisa, él te puede facturar medios.

H: Sí pero vamos a dejar un rastro.

AM: ¿Pero un rastro de qué?

H: Vamos a cargar 700 mil pesos de TVNotas para la campaña, y luego le iba pagar otra cosa, otro concepto que le voy a cargar a los candidatos, y se van a volver locos porque es sobre el dinero de la campaña. Entonces es mejor pagárselos por fuera.

Los audios de “Alito” Moreno pueden escucharse a partir del minuto 55.

“Esos diputados que tiene son producto del fraude”

Sansores San Román aseguró que gracias que un juez federal de Campeche declaró “incompetente” el amparo con el que el priista pretendía frenar la difusión de audios en su contra, es que pudo presentar la grabación, en la cual, afirmó que Moreno da “clases de lavado tan cínicas”, y explica cómo “se burla” del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova.

“¿Cuánto impacta también en cómo llegaron diputados que no debieron haber llegado? Porque él utilizó dinero de campaña extraordinario que rebasa los gastos de campaña, lo usó también para las presidencias municipales, o sea que el PRI, esos diputados que tiene son producto del fraude, de todo este dinero mal habido, de todo este dinero ilícito, que quien sabe de dónde viene”. — Layda Sansores.

Entre las filtraciones que Sansores ha hechos obre el dirigente del PRI figuran los audios de la recepción de 25 millones de pesos por parte de Cinépolis para presuntos sobornos a 12 diputados de Michoacán; tratos con proveedores de productos propagandísticos para la campaña de Christian Castro Bello por la gubernatura de Campeche en 2021; y de los pagos millonarios al publicista Antonio Solá, a quien se le atribuye la frase “López Obrador es un peligro para México”.

