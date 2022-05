Filtran audio de Alito Moreno sobre presuntos sobornos a 12 diputados de Michoacán

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, filtró nuevos audios del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que habla de supuesto sobornos millonarios a diputados en Michoacán y de aportaciones por 25 millones de pesos de la compañía de exhibición cinematográfica fundada en Morelia, Cinépolis.

Como preámbulo al tema de los supuestos sobornos, el dirigente priista cuestiona “¿sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? Que lo dijo ese cabrón ¿Cuántas crees Pepe?” señala “Alito” Moreno a su interlocutor y remata “6 mil”. Después habla –sin mencionar nombres– de presuntos pagos a legisladores michoacanos de alguien ligado a Cinépolis.

«Que dé 25 millones de pesos, o sea, lo valoramos, eso dio. 25 millones de pesos. Él me dijo “hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado ¿cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña ¿uno o dos millones?”, me dijo. Dos millones, son 24. Eso sí, los llamo a todos, se los dio en chinga, el lunes se los dio. Eso hay que reconocerlo. Pero ese hijo de su reputa madre (sic) es para que dé 300, cabrón, no sé, cabrón».

— Alejandro Moreno Cárdenas.