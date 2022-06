Choca policía antimotines por bloqueos con choferes y comerciantes en Acapulco

Tras los enfrentamientos que se suscitaron el 28 de junio entre integrantes de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el municipio de Marquelia en la región de la Costa Chica del estado, se presentaron diversos bloqueos en Acapulco desde la tarde del martes y durante la mañana de este 29 de junio por los que han sido detenidas al menos 12 personas.

Por los enfrentamientos del martes, las autoridades de Guerrero informaron que se tenían 8 detenidos; mientras que tras las protestas de este 29 de junio fueron detenidas al menos cuatro personas (tres mujeres y un hombre), sin que, hasta el momento las autoridades den una cifra exacta de detenidos.

De acuerdo con las primeras versiones extraoficiales el primer enfrentamiento se dio cuando miembros de la UPOEG se enfrentaban con civiles armados, por lo que los efectivos de la Sedena y de la Guardia Nacional (GN) intervinieron y terminaron enfrentándose con los policías comunitarios. Dicho choque habría provocado la muerte de una persona y la detención de otras ocho entre las figura el comandante de la UPOEG, José Clemente Calleja, “El Chucho”.

No obstante, la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Guerrero, emitió un comunicado en el que afirmó que los elementos de la Sedena fueron agredidos por los integrantes de la UPOEG mientras realizaban recorridos de seguridad.

En el documento se confirmaron las detenciones de las ocho personas, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo, pero no se mencionó nada sobre la muerte de alguna persona.

Luego de las detenciones, transportistas realizaron bloqueos en distintos puntos de Acapulco como Las Cruces, la Costera Miguel Alemán y el bulevar Lázaro Cárdenas, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, de la Policía Turística, y de la Dirección Estatal de Transporte retiraron las unidades que bloquearon las vialidades.

Sin embargo, los bloqueos se volvieron a presentar este 29 de junio en la Costera Miguel Alemán, lo que ocasionó el choque entre los manifestantes y la policía antimotines, por lo que fueron detenidas al menos cuatro personas más.

Luego de las detenciones el vicefiscal de Guerrero, Ramón Celaya, afirmó que los bloqueos “no son una protesta social” y que obedecen a intereses oscuros. Asimismo, indicó que se procederá legalmente en contra de los detenidos tras las protestas de este miércoles.

“Esto no es una protesta social, esto no es una protesta legítima, esto es un acto criminal de gente que pensando en intereses oscuros por la detención de comunitarios que cometieron delitos el día de ayer, en contra del Ejército mexicano, en contra de integrantes de la Guardia Nacional, pretenden una liberación que obviamente no se va a dar”.

— Ramón Celaya.