Atrapan a dos de los presuntos implicados en la masacre de San José de Gracia

En el marco de la presentación del informe “Cero Impunidad” que presenta el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, los jueves durante la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que el 25 de junio, fueron detenidos dos presuntos implicados en la masacre ocurrida en la localidad de San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacán.

Berdeja detalló que la detención fue lograda por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes capturaron a tres integrantes de la facción del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocida como los “Pájaros Sierra”, dos de los cuales estuvieron involucrados en los hechos de violentos del pasado 27 de febrero.

El 25 de junio los sujetos fueron detenidos en un puesto de revisión en el municipio de Zamora, donde se les aseguraron cinco armas largas entre las que destaca un fusil Barrett calibre 50; un lanzagranadas; un arma corta; chalecos y placas antibalas; cargadores; uniformes tácticos, cartuchos y dos cascos kevlar.

Presuntos implicados detenidos por homicidios en San José de Gracia.

Los presuntos implicados en la masacre de San José de Gracia son Cristian Alejandro “N”, “El Sapo” y Antonio “N”; mientras que el otro detenido responde al nombre de Juan Manuel “N”.

Faltan cuatro

Berdeja destacó la detención de “El Sapo” y Antonio “N”, también conocido como “La bolachana”, dos de los seis presuntos autores materiales de los homicidios en San José de Gracia.

Asimismo, refirió que se mantiene el despliegue para detener a los cuatro restantes: Abel Alcántar Vallejo, “El Toro” o “El Viejón”; Jesús Adrián Mora Padilla, “El Mora”; Jesús Eduardo Vallejo, “El Chili”; y Juan Manuel Barragán Cisneros, “El Rush”, por los que la Fiscalía General del Estado de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos para quienes ayuden a su localización y captura.

Sujetos buscados por los homicidios en San José de Gracia.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha determinado el número real de víctimas de la masacre de San José de Gracia, pues todavía no se encuentran los cuerpos. No obstante, la FGE confirmó que a partir de muestras de sangre se identificaron 11 perfiles genéticos distintos de las posibles víctimas de homicidio.

