Propinan golpiza a padre Mateo Calvillo en Michoacán; “debió ser un sicario” asegura

El padre Mateo Calvillo, de la arquidiócesis de Morelia, Michoacán, fue agredido el 3 de julio mientras viajaba en su automóvil en el municipio de Queréndaro. De acuerdo con una carta que dirigió el clérigo a medios, se trató de un ataque profesional, pues presuntos sicarios le bloquearon el paso y un sujeto armado se dirigió hasta su vehículo para agredirlo a golpes.

“Las cosas sucedieron en tres minutos, fue un ataque profesional: me bloquearon el carro, me agredieron a golpes, el agresor debió ser un sicario”, señaló Calvillo, quien añadió que la persona que lo golpeó “debió ser un sicario”, pues era muy alto, fuerte y portaba un arma.

“El agresor debió ser un sicario, aunque no me presentó su credencial. Un psicópata, era muy alto y fuerte, moreno, con entradas en el pelo, tenía en los puños un arma, se dirigió a mí, abrió la portezuela de mi auto, me destrozó la cara, dejándola con hemorragias terribles”.

— Padre Mateo Calvillo.